شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فى فلسطين ضد مخطط ضم الاحتلال لمناطق من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مظاهرات في قطاع غزة شارك فيها الآلاف احتجاجا على المخطط الإسرائيلي لضم أراض في الضفة الغربية.

ورفع متظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات مثل "لا لضم الضفة والأغوار، فلسطين سنحررها بالدم". ورددوا هتافات تدعو إلى "إسقاط" مخطط الضم.

وبموجب الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة الائتلافية في إسرائيل، حُدّد الأول من تموز/يوليو موعدا للإعلان عن آلية خطة الضم التي تعتبر جزءا من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والمتعلق بضم المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الضفة الغربية.

لكن لم يصدر إعلان في هذا الشأن، وقال مكتب نتانياهو إن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين "مستمرة بشأن تطبيق السيادة".

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وأضاف أن رئيس الوزراء يناقش مشروع الضمّ مع القادة الأمنيين، منوّها إلى أن "مزيدا من المناقشات ستجري في الأيام المقبلة"

وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتانياهو قد يعلن في مرحلة أولى عن خطوة رمزية فقط، كضم مستوطنة واحدة في ضواحي