شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان .. محتجون يقطعون الطرق تنديدا بتردى الأوضاع المعيشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع محتجون لبنانيون الطرق في عدد من المناطق اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، احتجاجا على الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وانقطاع التيار الكهربائي بسبب شح مادة المازوت من الأسواق.

وأقفل مئات المحتجين وفق سبوتنيك جسر "جل الديب" شمالي مدينة بيروت، وطالبوا بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وأقفل المحتجون شوارع رئيسية عدة في بيروت، لاسيما شارع الحمرا أمام مصرف لبنان، ومنطقة قريطم وساقية الجنزير.

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وبحسب غرفة "التحكم المروري" فإن طريق كورنيش المزرعة مقطوعة بالاتجاهين قرب جامع عبد الناصر، وتقاطع عمر بيهم قصقص والبربير باتجاه المتحف ومستديرة الكولا باتجاه كورنيش المزرعة.

كذلك، قُطع السير على جسر الكولا بالاتجاهين، بالاضافة إلى تقاطع المدينة الرياضية بالاتجاهين، فيما أقفل محتجون طريق بشارة الخوري في بيروت بمستوعبات النفايات وأشعلوا النيران بداخلها، احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية.

وقام عدد من المحتجين على ارتفاع سعر صرف الدولار بقطع مسلكي اوتوستراد طرابلس عكار في محلة باب التبانة بالإطارات والعوائق.