شكرا لقرائتكم خبر عن «خدمات دون تدخل بشري».. نظام تقني جديد لإدارة إجراءات السجناء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعتزم المديرية العامة للسجون تطوير وتنفيذ وتشغيل نظام تقني لإدارة إجراءات السجناء، وذلك بهدف أتمتة الإجراءات وتطويرها لتحقيق الإدارة الرقمية، والاستمرار في تبني وسائل تنظيمية جديدة ترمي إلى تعزيز الإنجازات المحققة، ورفع كفاءة الأداء.

Advertisements

وتضم المديرية العامة للسجون لجنة خاصة بالتعاملات الإلكترونية، تتولى الإشراف على التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية وتنسيق الجهود والمبادرات وحصر ومعالجة التحديات والصعوبات والمخاطر داخل الجهة والرفع للجنة التعاملات الإلكترونية في الوزارة بتقارير حول ذلك.

وتشمل الإجراءات الجديدة حصر وجدولة التحول لجميع الخدمات المقدمة لعملاء الجهة من مواطنين ومقيمين وزائرين وقطاع خاص لتحقيق رؤية «إدارة بلا مراجعين»، ورؤية «خدمات ذاتية دون تدخل بشري» وفقاً لـ صحيفة«الوطن».

كما تضمنت الإجراءت حصر وجدولة التحول لجميع خدمات الجهة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى والتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لاستكمال الربط الإلكتروني لتحقيق تكامل البيانات للوصول إلى تحقيق رؤية «الإدارة الرقمية».