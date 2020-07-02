شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء انخفاض أعداد الأجانب في شركات المملكة خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال رئيس غرفة الرياض رئيس لجنة سوق العمل في مجلس الغرف، المهندس منصور الشثري، إن هناك ثلاثة عوامل ستكون وراء انخفاض أعداد الأجانب في الشركات خلال العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف الشثري أن من تلك الأسباب “عدم تمكن الموجودين في الخارج من العودة، وتوقف استقدام العمالة، وعدم تجديد الشركات لعقود الأجانب لديها”، وفقا لـ”مكة”.
وكان تقرير حديث لمركز بيو للأبحاث قد توقع، بناء على تحليل بيانات عن البنك الدولي وجامعة أكسفورد انخفاضا كبيرا في تحويلات الأجانب من الأموال على خلفية الإغلاق خلال جائحة كورونا.
وتوقع التقرير أن ينخفض تحويل الأجانب بنسبة 33% في المتوسط، خلال العام الحالي 2020، مقارنة بانخفاض 5% خلال الركود الاقتصادي العالمي في 2009، في الدول العشر الأعلى من حيث تحويل العمال الأموال لموطنهم.
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