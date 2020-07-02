شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكولات سيارات الأجرة والنقل المشترك.. ضوابط وتعليمات مشددة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، عن ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا. كذلك أعلنت وزارة الداخلية عن الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. بروتوكولات سيارات الأجرة والنقل المشترك المركبات يفضل عدم جلوس الركاب في المقعد الأمامي.

جلوس الركاب في المقعد الأمامي. توفير الأوراق الصحية ومعقمات اليدين في مقصورة الركاب.

الحث على تطهير أجزاء الاستخدام المشترك في المركبة (مقصورة الركوب ومقابض الأبواب) بشكل مستمر.

تنظيف المركبة وتطهيرها في حالة نقل الركاب إلى المستشفيات أو في حال تسبّب الراكب في انتشار أي رذاذ داخل المركبة (مثل: العطس أو السعال أو التقيؤ). السائقون والركاب يجب عزل السائقين الذين تظهر عليهم الأعراض [العطس والسعال، أو الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية] ومنعهم من العمل.

يجب على جميع السائقين ارتداء كمامات الوجه والقفازات أو ما يغطي الأنف والفم في جميع الأوقات أثناء العمل وتجنب لمس الفم والأنف والعينين أثناء ارتدائهم للقفازات.

حث السائقين على فتح نوافذ المركبة بعد مغادرة الركاب.

النظر في مطالبة الركاب بحمل أمتعتهم ومتعلقاتهم الشخصية بأنفسهم.

يلتزم الركاب بارتداء كمامات الوجه المصنوعة من القماش عند استخدام المركبات. المكاتب والموظفون وضع ملصقات أرضية مرئية واستخدام الحواجز لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي (مثل: عند المداخل، و الكاونترات، وما إلى ذلك).

يجب أن يعمل موظفو خدمة العملاء من كبائن أو مكاتب بحيث تفصلهم مسافة مناسبة عن الركاب.

تشجيع الموظفين الأكثر عرضة للخطر حسب الملحق أعلى العمل من المنزل عن بُعد. التتبع والإبلاغ حث السائقين على إجراء الفحص الصحي عبر استطلاعات منزلية [تجدها على الموقع الرسمي لوزارة الصحة] (على سبيل المثال: يمكن إجراء الاستطلاع للسائقين عبر التطبيق الهاتفي). التوعية وتنفيذ الأنظمة تعيين مدير للبروتوكولات في المكاتب للتأكد من اتباع البروتوكولات الصادرة عن الوزارات ذات الصلة.

تقديم ارشادات شخصية للعملاء والموظفين لتطهير أيديهم قبل وبعد استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك.

إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن فيروس كوفيد-١٩ لجميع الموظفين والسائقين.

تلتزم تطبيقات سيارات الأجرة (مثل: كريم و أوبر) بتوضيح عدد الركاب المسموح به لكل رحلة [تبعًا لبروتوكولات القطاع الاجتماعي.

استخدام القنوات الرقمية (مثل: مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الهاتفية، والرسائل النصية)، والقنوات الأخرى (مثل: وضع الملصقات داخل المركبات) لرفع الوعي لدى الموظفين والركاب والسائقين بشأن فيروس كوفيد-١٩ وتحديثات الشروط والأحكام المتعلقة به، بما يتماشى مع إرشادات وزارة الصحة.

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