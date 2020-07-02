- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لطقس اليوم الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.
وأوضحت الأرصاد وجود فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.
كما توقع تقرير الأرصاد أن مدن الرياض ووادي الدواسر والأحساء وحفر الباطن قد تسجل أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 44 درجة مئوية، فيما تسجل مدينة أبها 20 درجة مئوية، كأدنى درجات الحرارة في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.