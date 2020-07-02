«ضوء أحمر» بريطاني- فرنسي لـ«إسرائيل» لوقف الضم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه، أمس، عدداً من المتقاعدين العسكريين الأردنيين، بقصر الحسينية في عمّان، على التحرك الإماراتي النشط الذي يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع عواصم القرار العالمي، دعماً للأردن والقضية الفلسطينية.

شددت بريطانيا وفرنسا، أمس، من لهجتهما تجاه «إسرائيل» لدفعها على وقف مشروع الضم الذي توعد به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ولم يعلن عنه أمس. وبعد تأخر «الضوء الأخضر» الأمريكي وسط غموض يلف موقف واشنطن، جاء «الضوء الأحمر» من لندن وباريس، فقد وصف رئيس الوزراء البريطاني الخطة بأنها «انتهاك للقانون الدولي» داعياً «إسرائيل» إلى التراجع، وأكد أن بلاده لن تعترف بأي تغيير للحدود، بينما قالت الخارجية الفرنسية إن الخطة «الإسرائيلية» لن تمر من دون عواقب. وتعارض فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، والأمم المتحدة مخطط الضم. وأكدت منظمة العفو الدولية، أن خطة الضم «غير قانونية»، فيما تظاهر آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية والمخيمات الفلسطينية في لبنان، ووصفت «الفصائل» الفلسطينية المستنفرة خطة الضم بأنها «تهديد وجودي للشعب الفلسطيني». وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: «لن نجلس على طاولة مفاوضات يتم اقتراح الضم أو خطة ترامب عليها». وأضاف: «إنها ليست خطة، إنها مشروع لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الفلسطينية».