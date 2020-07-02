لبنان: خلية الأزمة تبحث دعم السلع الغذائية المستوردة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”

تواصلت التظاهرات وقطع الطرقات والاعتصمات المتنقلة، أمس الأربعاء؛ احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردية؛ وللمطالبة بالإفراج عن ناشطين، في وقت بدأ الحديث عن تغيير أو تعديل حكومي؛ بعد تهديد وزيرتي العدل ماري كلود نجم والمهجرين غادة شريم بالاستقالة على خلفية ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، أمس الأول الثلاثاء، من خلافات بين الوزراء حول التدقيق في ميزانية مصرف لبنان، واستقالة ‏مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، الأمر الذي حكم بإرجاء البت بهذا الأمر إلى جلسة لاحقة، خاصة وأن الوزيرة نجم​ قالت في تصريح إنها تتمسك من موقعها الوزاري بقرار اعتماد التدقيق المالي التشريحي؛ إذ لا يمكن تنفيذ خطة مالية وتوزيع الخسائر بعدالة من دون كشف الحقائق بالأرقام، فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم الخميس في السراي الحكومي.

وعقد في وزارة المالية، أمس الأربعاء، الاجتماع الخامس لخلية الأزمة الوزارية المكلّفة بمتابعة المواضيع المالية برئاسة وزير المالية غازي وزني، وبحضور وزراء الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والإعلام منال عبد الصمد، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ونائب نقيب الصرافين محمود حلاوي. وتمحور الاجتماع حول موضوع دعم السلع الغذائية المستوردة؛ بهدف ضبط أسعارها في ظل تقلب سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

من جهة أخرى، نفّذت مجموعات من الحراك الشعبي اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت؛ للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين منذ أكثر من أسبوعين، بعد استئناف النيابة العامة في بيروت قرار قاضي التحقيق. وقطع محتجون طرقات داخلية في بيروت؛ احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية. واعتصم أصحاب الشاحنات وجبالات الباطون عند مستديرة زحلة في البقاع الأوسط.

ونفّذ محتجون آخرون اعتصاماً أمام مصلحة مياه لبنان الشمالي في طرابلس؛ احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وعلى قطع المياه عن منازل المواطنين؛ لتخلفهم عن دفع الفواتير، وطلبوا من الموظفين مغادرة مكاتبهم، مهددين بإقفال المصلحة يومياً في حال استمر قطع المياه عن المنازل. ونفذ السائقون العموميون اعتصاماً رمزياً في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، وقال نقيب السواقين في الشمال شادي السيد خلال الاعتصام إن الصمت السلبي بات أقصر الطرق إلى وصف الحالة السوداء التي وصلنا إليها اليوم، بدءاً من سعر الصرف وصولاً إلى ربطة الخبز، معتبراً أن اللبناني يذبح اليوم مرتين، مرة بوضع مأزوم، ومرة بسياسة ارتجالية تغرق في الفوضى وتتخفى بأداء إعلامي مفضوح لا يفيد بشيء.

وتوقف موظفو أوجيرو في كل المناطق عن العمل؛ احتجاجاً على قرار إلغاء العمل بالساعات الإضافية وعدم توقيع العقود عن عامي 2019 - 2020.