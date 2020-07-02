افتتاح نفق النجيمات في شارع حمد بن عبدالله بالفجيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة



كشف العميد الدكتور علي اليماحي، مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، عن نجاح افتتاح جزئي لنفق النجيمات، إلى جانب المسارات العلوية على نفق التأمين، ومسارات عدّة على أجزاء واسعة بشارع حمد بن عبدالله، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة، ووزارة تطوير البنية التحتية، في أعقاب إنجازها بكفاءة عالية ضمن متطلبات أعمال مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق، الذي تنفذه الوزارة بكلفة 250 مليون درهم، بعد أن شارفت أعمال المشروع على الانتهاء المتوقع اكتماله وافتتاحه نهاية العام الجاري.

وأوضح أن فتح نفق النجيمات والمسارات الأخرى للطريق، جاء في إطار حرص الإدارة على تحقيق انسيابية حركة المرور في الشارع الذي يعد القلب النابض للمدينة، حيث يمتد المشروع من تقاطع دوار النجميات عند نهاية شارع الشيخ خليفة (دبي - الفجيرة السريع)، وصولاً إلى الطريق الاتحادي E99 الطريق الساحلي الشرقي (شارع كورنيش الفجيرة) بطول 6 كيلومترات، ويعدّ من المشاريع المهمة، لحاجة الطريق الماسة إلى التطوير ورفع الكفاءة. وتتضمن أعمال المشروع، إعادة هيكلة الطريقن وتوسعته، وتحديثه، ما يزيد من قدرته الاستيعابية، بما يسهم في تنظيم حركة المركبات من وإلى المواقف الجانبية على الطريق.

يذكر أن المشروع تضمن تحويل الدوارات القائمة على الطريق إلى جسور، و3 أنفاق، وإشارات ضوئية بطول الشارع، مع طريق خدمي، ومواقف.