مزارعـو أريحـا يتحسـبـون لفقـدان كـل شـيء بعـد «الضـم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعيش العديد من الفلسطينيين في أريحا وما حولها، مخاوف حقيقية في حالة ضم «إسرائيل» لمنطقة الأغوار الفلسطينية، فالمدينة الزراعية الأقدم في التاريخ سوف تتحول إلى منطقة معزولة تحاصرها المستوطنات من كل جانب، فخطة الضم ستحرم العديد من المزارعين الفلسطينيين مصدر أرزاقهم، مأمون جاسر، واحد من هؤلاء الذين يعيشون اليوم حالة قلق مضاعفة، فقد زرع مئات أشجار النخيل في أريحا، لكنه يخشى اليوم من عدم قدرته على الوصول إليها في حال أقدمت «إسرائيل» على ضم منطقة الأغوار التي تعتبر سلة الغذاء الفلسطيني.

يقضى مأمون وهو محاسب، العقد الماضي من العمر، - تعلم تقنيات الزراعة كنوع من «المقاومة» ضد الاحتلال «الإسرائيلي» للضفة الغربية- معظم وقته في مزرعته حاله حال الكثير من مزارعي مدينة أريحا التي يعيش فيها 20 ألف نسمة.

تحتوى مزرعة مأمون على أكثر من 1300 شجرة نخيل، حيث تتوزع المستوطنات «الإسرائيلية» في المنطقة بكثافة، ويعتزم رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو ضمها، وقد قام بجولة بالمنطقة مؤخراً وعرض خريطة توضح مخططه، إذ أشار حينها إلى ضم منطقة طويلة باللون الأزرق تتوسطها منطقة باللون البني هي أريحا. بحسب خطة السلام الأمريكية تم اقتراح إبقاء أريحا المدينة تحت الحكم الذاتي الفلسطيني في حين تصبح المنطقة المحيطة بها تحت السيطرة «الإسرائيلية».

كغيره من الفلسطينيين، يشعر جاسر بالقلق من أن تتركهم المخططات «الإسرائيلية» عالقين دون مصير واضح. يقول مأمون وهو يتفقد أشجار النخيل «ستصبح أريحا جيباً» ويقصد أنها ستحاصر بالأراضي «الإسرائيلية» يقضي مأمون (50 عاماً) وقته بين مكتبه في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية ومزارعه بالقرب من الحدود الأردنية» لا أحد يعلم ما إذا سيصبح بإمكاني مغادرة أريحا لبيع التمور أو العودة إلى جزيرة أريحا إذا تركتها متوجهاً إلى قلقيلية كما يضيف.

تبدو التفاصيل الكاملة لمخطط الضم «الإسرائيلي» غير واضحة ما يتسبب بالقلق للمزارعين. ويتساءل جودة أسعيد من اتحاد المزارعين «ماذا سيحدث للمزارعين الذين تقع أرضهم في الخارج؟ ما نوع التصريح الذي ستعطيهم إياه «إسرائيل» للوصول إليها».

ويضيف «إذا تركنا حقولنا لمدة يوم أو اثنين دون الاعتناء بها، فلن تصبح منتجة» بحسب المزارع أسعيد، تحتاج الأرض إلى الري المنتظم وتراوده المخاوف من احتمالية أن تمنع «إسرائيل» المزارعين الفلسطينيين من ري أو تسميد أراضيهم.

يقول رئيس بلدية المدينة سالم الغروف، إن الضم سيتسبب «بمشكلة اقتصادية كبرى» حيث سيفقد العديد من السكان عملهم. ويشير الغروف إلى أن «أريحا تمثل قلب غور الأردن وتعتمد على القرى المجاورة التي يأتي سكانها للتسوق والعمل فيها». ويبدو جاسر غير مرتاح ويتوقع وصول الجنود «الإسرائيليين» في أي وقت، فهذه ليست المرة الأولى، فقبل خمس سنوات، أخطر الجيش الإسرائيلي جاسر بالطرد تحت زعم أن أشجار النخيل الخاصة به تقع على أرض «إسرائيلية» قدم المزارع طعناً بالقرار لدى المحكمة العليا «الإسرائيلية» التي قضت ببطلان القرار. لكنه يخشى أنه لن يستطيع منع ذلك في حال نفذ مخطط الضم ».