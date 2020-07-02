مصر تعيد فتح المطارات والمتاحف وأهرامات الجيزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة-عمان:”الخليج 365”، وكالات

استقبل مطارا شرم الشيخ والغردقة المصريان، صباح أمس الأربعاء، أولى الرحلات الجوية، عبر طائرتين أوكرانيتين قادمتين من مطار كييف، وكان على متن الرحلة الأولى 182 راكباً، والثانية 172 راكباً،وفتحت السلطات المتحف المصري وموقع أهرامات الجيزة أمام الزوار، للمرة الأولى بعد إغلاقها منذ أكثر من ثلاثة أشهر في إطار الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت شركة مصر للطيران، أمس، إن نحو ألفي مسافر غادروا من مطار القاهرة الدولي على متن 14 رحلة جوية الأربعاء.

وقالت وزارة الطيران المدني المصري إن رحلتين تقلان ما يزيد على 350 سائحاً أوكرانياً وصلتا إلى مطاري الغردقة المطلة على البحر الأحمر، ومنتجع شرم الشيخ جنوبي شبه جزيرة سيناء.وأضافت «شهد المطاران العديد من الفعاليات وأجواء الاحتفال، التي عبرت عن السعادة والفرحة، بوصول أولى الرحلات الجوية، وعودة الحركة السياحية إلى مطارات الجذب السياحي في مصر، كما حرصت إدارة المطارين، وفرق العلاقات العامة على استقبال الركاب بالورود، فور دخولهم صالة الوصول، وقامت فرق الفنون الشعبية بتقديم عدد من العروض.

من جهة أخرى، أكد المجلس الأعلى للآثار أن نحو 24 متحفاً وموقعاً سياحياً استقبلت الزوار أيضاً مع فرض إجراءات وقائية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.وشملت المواقع التي تم افتتاحها أمام الزوار المتحف المصري وأهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين في القاهرة، إضافة إلى معبد الكرنك ومعبد حتشبسوت الجنائزي الشهير في الأقصر جنوبي البلاد.



السعودية



وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 3402 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 4387 إصابة أول أمس. وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن 194225، بما في ذلك 59767 حالة نشطة، منها 2272 مريضاً في حالة حرجة. وأكدت الوزارة رصد 49 وفاة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 50 وفاة الثلاثاء)، وهو ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 1698.

وفي عمان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1124 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 41194 حالة، في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 185 حالة.



عودة العمل بكل القطاعات الحكومية



وفي الكويت، تقرر العمل بكل القطاعات الحكومية، وفق النسب المتدرجة المعلن عنها سابقاً. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 745 إصابة جديدة بمرض كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 46940 حالة، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 358 حالة.

Advertisements



اغلاق مدن الضفة



وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أمس الأربعاء، «الإغلاق الكامل» لجميع المحافظات في الضفة الغربية في ظل الازدياد المطرد لأعداد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات جرائه. ويدخل القرار حيز التنفيذ صباح الجمعة، ويستمر لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد.



امتحان التوجيهية



وفي الأردن، عاد جميع موظفي أمانة عمّان الكبرى والمستخدمين والعمال إلى العمل ابتداء من يوم أمس الأربعاء، في وقت بدأت امتحانات الثانوية العامة وسط إجراءات احترازية وسارت بشكل اعتيادي.

وتنسجم خطوة دوام كافة موظفي الأمانة الرئيسية في البلاد مع عودة القطاعات العامة والخاصة لطاقتها الكاملة تدريجياً.

وأكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي عدم تسجيل حالات ارتفاع حرارة بين الطلبة. ويخضع 178 ألف طالب وطالبة لإجراءات صحية ووقائية وفحوص عبر أجهزة الكشف الماسحة عند مداخل مراكز الامتحانات، وفرض ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد. .

وأكد وزير الصحة سعد جابر أن إجمالي الإصابات «المحلية» في المملكة ما زال تحت السيطرة بتسجيل 504 حالات من مجموع 1132 إصابة منذ بدء الوباء، والباقي لقادمين من الخارج ولسائقي شاحنات على الحدود. ورفعت الجهات المعنية العزل عن آخر منزل في محافظة الزرقاء الشمالية، وعن آخر عمارة في محافظة إربد الشمالية بعد تجاوز الخطورة.



تحذير من الموجة الثانية



وفي الجزائر، حذرت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا المستجد الجزائريين من خطورة الاستهتار بإجراءات الحجر الصحي خلال موسم الاصطياف وعيد الأضحى المقبل، بسبب مخاوف من موجة ثانية من الفيروس. ودعت اللجنة إلى «ضرورة أخذ الحيطة والحذر من أجل تفادي أي سيناريو غير مرغوب فيه، ولا سيما أن العديد من دول العالم تعيش موجة ثانية من (كوفيد 19)، وأن الجزائر قد تشهد موجة ثانية من انتشار الوباء عبر جميع ولايات الوطن». وأوضحت أن «ما تعيشه الجزائر اليوم هو تفشي الوباء في العديد من النقاط، وارتفاع محسوس في عدد الإصابات والوفيات»، عازية ذلك إلى «عدم التزام المواطنين بإجراءات الحجر الصحي».