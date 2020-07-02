اعتقالات في هونج كونج..ولندن تفتح الطريق للتجنيس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيت هونج كونج، أمس الأربعاء، ذكرى تسليمها إلى الصين، ونفذت أول توقيف بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين عليها، وشملت الاعتقالات 180 شخصاً، بينما تواصل التنديد الدولي بالتشريع الجديد، واعتبرت واشنطن، تطبيقه يمثل «إهانة لجميع الدول»، ورأته بريطانيا انتهاكاً خطراً للإعلان المشترك بشأن المدينة، وقال رئيس وزرائها بوريس جونسون إنه سيفتح الطريق أمام تجنيس ملايين من مواطني المستعمرة السابقة.

وأعلنت الشرطة عن توقيف 180 شخصاً، بينهم سبعة بموجب قانون الأمن القومي في حين تجمع آلاف المتظاهرين متحدين حظر التجمع بمناسبة ذكرى عودة المدينة إلى الصين.

وذكرت الشرطة على حسابها على «تويتر»، أنهم اعتقلوا «للمشاركة في تجمعات غير مرخصة والمساس بالأمن العام، وحيازة أسلحة هجومية وخروقات أخرى». وقال وزير الأمن جون لي للصحفيين إنّ «الدفاع عن استقلال هونج كونج عمل يجرمه القانون».

واستغل دعاة الديمقراطية المناسبة لعقد تجمعات كبيرة للتعبير عن الغضب الشعبي تجاه تغول بكين وتحدى آلاف من المتظاهرين الحظر المفروض على التجمعات، واحتشدوا في منطقة التسوق في خليج كوزواي، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق. وردت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق خراطيم المياه ورذاذ الفلفل وتنفيذ اعتقالات. وقال المتظاهر كريس تو: «ما يريد هذا النظام الاستبدادي القيام به هو ترويع الناس ومنعهم من الخروج» للشوارع.

ويحظر القانون الجديد التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع القوى الأجنبية لتقويض الأمن القومي، مع عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.ويسقط جدار الحماية القانوني القائم بين قضاء المدينة والمحاكم الصينية.

وتدفقت الآراء المعارضة للقانون من الحكومات الغربية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: «وعدت الصين بخمسين عاماً من الحرية لشعب هونج كونج ولم تمنحهم سوى 23 عاماًَ».وأضاف: إن القانون الجديد الذي فرضته الصين على هونج كونج يمثل إهانة لجميع الدول، وإن واشنطن ستستمر في تطبيق مرسوم الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الوضع الخاص لهونج كونج.

واتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بكين ب«كسر الاتفاق» الموقع مع بريطانيا. وأكد أن بلاده ستفتح الطريق أمام مواطني هونج كونج للحصول على جنسيتها، وسيتأثر بهذا القرار نحو 3 ملايين مواطن من المستعمرة البريطانية السابقة.

وحثت أكثر من عشرين دولة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا واليابان، بكين على إعادة النظر في القانون.وفتحت السلطات في تايوان مكتباً جديداً للتعامل مع مواطني هونج كونج الساعين لطلب للجوء.

( وكالات)