عملية عسكرية لـ«التحالف» تستهدف قدرات نوعية للحوثيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء:”الخليج 365”

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، عن بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة لميليشيات الحوثي. وقال إن العملية تهدف إلى تحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد، في وقت شنت فيه مقاتلاته قصفاً على مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء وعدة محافظات يمنية، بينما أعلن الجيش الوطني اليمني مقتل وإصابة وأسر 562 من ميليشيات الحوثي في جبهة قانية خلال الأيام الماضية.

ونشر التحالف، في وقت سابق أمس، مقطع فيديو يكشف عن كمية الأسلحة الإيرانية التي ضبطتها القوات المشتركة على متن (دهو) مقابل سواحل المهرة، والتي كانت في طريقها للميليشيات الحوثية الإرهابية يوم 17 إبريل 2020. وأظهرت الصور التي نشرها التحالف كميات الأسلحة الكبيرة والمتنوعة كالمناظير الليلية والنهارية والمضادات الحرارية، والأجهزة الخاصة بتوجيه الطائرات بدون طيار «درون»، وقطع كهربائية للتفجير عن بعد، والعشرات من القناصات، والمعدلات والأسلحة المتوسطة.

وشن طيران التحالف العربي، أمس، سلسلة غارات جوية، استهدفت مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي الانقلابية، بعدة محافظات وجبهات قتال محتدمة. وطبقاً لمحليين فإن مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وميليشياتها، واستهدف القصف منطقة «النهدين» العسكرية ومنطقة «نُقم» و«الحفا» العسكريتين، شرقي العاصمة. كما شن طيران التحالف غارة جوية على كلية الهندسة (العسكرية) في مديرية شعوب قرب وسط صنعاء.

واستهدف كذلك بغارتين مواقع للمليشيات في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، إلى الجنوب من العاصمة، في حين ألقى طيران التحالف أربع قنابل ضوئية على مديرية الحيمة الخارجية. ورصدت مصادر إعلامية يمنية سلسلة غارات على مواقع متفرقة في محافظات مأرب والجوف وصعدة والبيضاء وحجة.

على صعيد آخر، قال إعلام الجيش الوطني اليمني، أمس، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، خلال الفترة من 20 29 يونيو 2020، فقد بلغت الخسائر البشرية للميليشيات الحوثية 562 عنصراً توزّعت بين 241 قتيلاً و300 جريح و21 أسيراً لدى قوات الجيش.

وخلال الفترة ذاتها، تمكنت قوات الجيش وطيران التحالف من تدمير 35 آلية منها 9 دبابات و8 عربات مدرعة و18 طقماً.

كما دمّرت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف 15 ثكنة حوثية ومخزن أسلحة في مواقع متفرّقة شمالي غربي محافظة البيضاء. فيما تمكنت قوات الجيش من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة من ضمنها قناصات وأسلحة رشاشة.