بريطانيا: «الضم» انتهاك للقانون الدولي ولن نعترف بتغيير الحدود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة والمخيمات الفلسطينية في لبنان ضد مخطط الضم «الإسرائيلي»، ووصفت «الفصائل» الفلسطينية المشاركة في المظاهرة الضم بأنه «تهديد وجودي للشعب الفلسطيني، في وقت تكثفت فيه المواقف الدولية الرافضة للضم، وقالت الخارجية الفرنسية إن الخطة «الإسرائيلية» لن تمر من دون عواقب، أما رئيس الوزراء البريطاني فوصف الخطة بأنها «انتهاك للقانون الدولي» داعياً «إسرائيل» للتراجع عن الخطة التي لم يعلن عنها أمس كما كان نتنياهو يهدد، إذ لا يزال الموقف غامضاً بشأن التوقيت.وتظاهر الفلسطينيون بالآلاف في قطاع غزة تلبية لدعوة الفصائل ضد مخطط الضم، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات مثل «لا لضم الضفة والأغوار»، ورددوا هتافات تدعو إلى«إسقاط مخطط الضم»، بينما باتت فصائل المقاومة في حالة استنفار. وفي رام الله قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات «لن نجلس على طاولة مفاوضات يتم اقتراح الضم أو خطة ترامب عليها». وأضاف: «إنها ليست خطة، إنه مشروع لإضفاء الشرعية على احتلال» الأراضي الفلسطينية.في المقابل، أمر رئيس بلدية عسقلان تومر جلام بفتح الملاجئ كجزء من الاستعدادات لاحتمال إطلاق الصواريخ من غزة احتجاجاً على إجراءات الضم، فيما قال وزير الخارجية «الإسرائيلي» جابي أشكنازي خلال لقائه المبعوث الأمريكي آفي بيركوفتش إن خطة ترامب جيدة، وتسهم بالانفصال عن الجانب الفلسطيني. وأضاف: «يجب السعي لتحريك الخطة وتطبيقها وجلب أكبر عدد من الشركاء وبذل محاولات لجلب السلطة الفلسطينية لتكون شريكة بهذه الخطوة». أما الرئيس السابق ل«الشاباك»، والنائب في الكنيست عن حزب «الليكود» آفي ديختر، فقال «إنه يوصي نتنياهو باتخاذ قرار تطبيق السيادة في جميع المستوطنات في الضفة ولا يجب الانتظار حتى الحصول على الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية للبدء بالضم.



تعديلات وتبادل أراض



وكانت هيئة البثّ الرسميّة «الإسرائيلية» قد كشفت خرائط الضمّ الأولية في الضفة الغربية، وتشمل تعديلات على خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بما في ذلك تبادل أراضٍ. وتتركّز التعديلات الأساسية في البؤر الاستيطانية في قلب الضفة الغربية، عبر توسعة المناطق المحيطة بها وضمّ أكثر من 20 بؤرة لم ترد في «صفقة القرن».

وللحفاظ على النسبة الواردة في «صفقة القرن»، يرد في الخريطة تبادل أراضٍ يطرحه الاحتلال «تعويضاً» للسلطة الفلسطينية، في مناطق صحراوية في برية الخليل غرب البحر الميت. وتبقي الخريطة معظم الشوارع في الضفة الغربية تحت سيطرة الاحتلال. وبقي الانطباع لدى وزراء تحدثوا مع نتنياهو بأنه تراجع عن عزمه ضم 30% من الضفة، وأنه يواصل دراسة ضم المستوطنات في عمق الضفة، مثل ألون موريه، فيما يطالب الأمريكيون مقابل المناطق التي ستضمها «إسرائيل» أن تعوض الفلسطينيين في المناطق «سي» التي ستتحول إلى «بي».

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انتقادات دولية



وتلاقي خطة الضم معارضة دولية، فقد اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقال له نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» «الإسرائيلية» أن هذه الخطوة ستكون «متعارضة مع مصالح «إسرائيل» طويلة المدى». وأضاف جونسون الذي يعتبر من أشد المدافعين عن «إسرائيل»، أن «الضم سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي»، مؤكداً أن بلاده لن تعترف بأي تغيير للحدود.

وتعارض فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، والأمم المتحدة مخطط الضم.

وأكدت منظمة العفو الدولية، أن خطة الضم «غير قانونية» ودعت إلى التوقف عنها. وقالت المنظمة، في تقرير نشرته أمس، إنه يتعين على السلطات «الإسرائيلية» أن تتخلى فوراً عن خططها ل«ضم» المزيد من أراضي الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن الأمر «ينتهك القوانين الدولية ويفاقم عقوداً من الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين هناك».

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات «الضم» والمستوطنات «الإسرائيلية» غير القانونية في الأراضي المحتلة.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن «القانون الدولي شديد الوضوح في هذا الشأن - الضم غير قانوني. واستمرار «إسرائيل» في اتباع هذه السياسة يظهر تجاهلها للقانون الدولي». (وكالات)