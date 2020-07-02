شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلان عراقيان يتغلبان على «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعافت الممثلة العراقية فوزية حسن من فيروس كورونا، وعادت إلى منزلها وسط فرح وتبريكات وتهاني زملائها من الفنانين العراقيين. وكانت حسن اضطرت إلى دخول أحد المشافي العراقي للعلاج من الفيروس. كما تعافى الممثل العراقي الكوميدي سامي محمود، من الفيروس، إذ تمت معالجته داخل منزله، وتمكن من التعافي من الفيروس، بعد أن التزم بالتوجيهات الصحية التي أعطاها له الأطباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ممثلان عراقيان يتغلبان على «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.