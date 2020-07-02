رنا سماحة: أوازن بين التمثيل والغناء والإعلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: محمد فتحي

استطاعت الفنانة رنا سماحة، تحقيق خطوات ناجحة على مستوى الغناء أو التمثيل أو حتى الإعلام، وتسعى إلى أن تكون فنانة شاملة. ولفتت الأنظار إليها هذا العام بعد تألقها في دورين مختلفين في مسلسلين من دراما رمضان الماضي، وتعد من الفنانين القلائل الذين استطاعوا أن يشاركوا في أكثر من عمل هذا الموسم. ولا تشغل بالها بالمنافسة، وتركز فقط على أن تشتغل على نفسها حتى تحقق النجاح الذي تريده، وتخطط لكل خطواتها، وتصنع لنفسها طريقاً يؤهلها للتغلب على أي ظروف تواجهها..

ما رأيك في تجاربك الدرامية خلال رمضان الماضي؟

- سعيدة جداً بأنني شاركت في مسلسلين بشخصيتين مختلفتين عن بعضهما بعضاً، حيث لعبت في مسلسل «جمع سالم» دور رغدة، وهي طالبة جامعية جاءت من إحدى المدن للدراسة في كلية الطب في القاهرة، وسعيدة جداً بالتعامل مرة أخرى مع زينة، بعد أن قدمنا معاً مسلسل «أزمة نسب» العام الماضي. كما شاركت في مسلسل «يا أنا يا جدو»، من تأليف فتحي الجندي، وإخراج عادل الأعصر، وقدمت خلاله شخصية «نرجس» وهي فتاة شعبية تحب واحداً من منطقتها، وتحدث بينهما علاقة وتواجه العديد من المشاكل في حياتها، وتقدم الكثير من التضحيات بسبب قصة الحب، إلى أن ينتهي بها المطاف نهاية صعبة، وهو عمل اجتماعي به مسحة كوميدية ناعمة، ويحمل العديد من المفاجآت.

ماذا عن مساحة دورك في العملين؟

- الحمد لله أنا من أبطال العملين، سواء في «جمع سالم» مع زينة، ودلال عبد العزيز، ومحمد شاهين، وريم البارودي، أو في «يا أنا يا جدو» مع أحمد بدير، ومحمد نجاتي، وطارق صبري، ونور فخري، ومدحت تيخا، وعلاء زينهم، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ألم تجدي صعوبة في الجمع بين العملين؟

- بالتأكيد هناك صعوبة في كل الأوقات، خصوصاً أنني أقدم شخصيتين مختلفتين عن بعضهما بعضاً تماماً، ولكي يمسك الفنان بشخصية ويقدمها، يحتاج إلى مجهود كبير، وكنت أحياناً أقوم بالتصوير في «جمع سالم» وفي اليوم التالي في «يا أنا يا جدو»، فكانت هناك صعوبة في ذلك، إلى جانب الظروف التي نعيشها بسبب فيروس «كورونا»، وكانت هناك صعوبات في التصوير، لكننا كنا نقوم بكل الإجراءات الوقائية، وسط تعقيم لأماكن التصوير، وكنت أعقم غرفتي وأقوم بتأمين نفسي، ولكنني كنت «مرعوبة».

على أي أساس تختارين أعمالك؟

- أختار الأدوار المختلفة والمؤثرة في الأحداث، بصرف النظر عن مساحة الدور، لكن يهمني أن أقدم أدواراً تترك بصمة عند المشاهد، ولذلك أتأنى كثيراً قبل اختيار أي عمل، فلا أريد الظهور من أجل التواجد فقط، وهذا ما يحدث أيضاً في اختياراتي في الغناء.

كيف ترين خطواتك في التمثيل حتى الآن؟

- مهمة الحمد لله، خصوصاً أن كل ما قدمته مختلف عن بعضه بعضاً، ورمضان الفائت مختلف عن السنوات الماضية لأنني شاركت في مسلسلين، وهذا في الفترة الحالية صعب جداً، وكلنا نعرف أن سوق الدراما صعب حالياً، ولكن الحمد لله شاركت في عملين.

إلى أي مدى تشعرين بأنك قادرة على تحقيق التوازن بين التمثيل والغناء وتقديم البرنامج؟

- الحمد لله حتى الآن قادرة على تحقيق هذا التوازن، إلى جانب أنني أرى أن كل ما أقوم به له علاقة ببعضه بعضاً، سواء كنت مذيعة أو ممثلة أو مطربة، ففي النهاية أقدم فناً، ويمكن لأننا لم نتعود أن يكون لدينا فنان يقوم بكل ذلك أو قليل من يقومون بذلك فنرى الأمر صعباً، ولكنني لا أرى صعوبة في ذلك، فكل «المطربين زمان» كانوا يمثلون.

ألا تقلقين من أن يأخذك التمثيل عن بقية المجالات الأخرى؟

- لا أبداً. فأنا أعطي كل شيء حقه ووقته، فلو كان لدي تصوير فلا أسجل في البرنامج، ولوكان هناك برنامج لا يكون هناك تصوير، ومن يريد شيئاً سيفعله، فلا يوجد شيء مستحيل في الدنيا.



الأعمال السينمائية



* هل تفكرين في خطوات مقبلة للسينما؟

- السينما خطوة مهمة جداً بالنسبة لي، ولكن لا أتعجلها، لأنني أريد أن أقدم أعمالاً بشكل صحيح ومضبوط؛ لأن السينما تاريخ، ويهمني عندما أضع في تاريخي عملاً سينمائياً، أن يكون مهماً ومؤثراً ومختلفاً وبمثابة إضافة لي.

* كيف تنظرين إلى المنافسة الآن بين مطربات وممثلات جيلك؟

- طوال الوقت أسعى إلى الاختلاف، ولكن لا أنافس أحداً، فأنا أنافس نفسي، وهي أصعب أنواع المنافسة من وجهة نظري، لأنني بذلك أقول لنفسي إنني لن أقف عند خطوة معينة، ولكن أسعى إلى أن تكون الخطوة التالية أعلى، وهذا يدوم أكثر، ويجعلني اشتغل على نفسي أكثر، لكن من ينظر للآخرين من حوله يتحول الأمر عنده إلى مرض ويقع، فلا يوجد أفضل من أن أنافس نفسي واشتغل على نفسي؛ لأن لدي هدفاً أريد أن أصل إليه، وعندما أفكر من منطلق هذا المبدأ سأجد نفسي أتقدم للأفضل، لكن لو ركزت على من حولي لن أنجح، وخصوصاً في الفن؛ لأن كل فنان له لونه وطعمه وشكله الخاص به، ولا يشبه غيره، ومهما حاولنا المقارنة فهي غير صحيحة.