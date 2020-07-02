مهمـة الآبــاء.. رســالـة تكـريـم واحتفــاء بالأمهـــات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي



تحقيق التوازن يعد من التحديات الأصعب في حياة كل أم؛ لكن المهمة تصبح أكثر تعقيداً عندما تكون هذه الأم وحيدة ومطالبة بالقيام بدور مزدوج تتنقل فيه بين دور الأم والأب، خاصة في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ تجد المرأة نفسها في مواجهة تحديات إضافية من قبل المجتمع الذي قد لا يؤمن بقدراتها على القيام بهذه المهمة بشكل كافٍ.

ومع احتفال العالم بيوم الأب الذي يصادف 21 يونيو/حزيران من كل عام، ارتأت إحدى العلامات التجارية في قطاع المفروشات والمستلزمات المنزلية في الشرق الأوسط، استغلال المناسبة لتقديم الدعم لتلك الفئة من الأمهات اللواتي يؤدين دور الأم والأب في الوقت نفسه. وسلّط فيديو أطلقته «هوم سنتر» على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان: «مهمة الآباء»، الضوء على أمهات وأطفالهن من أرض الواقع، عوضاً عن الاستعانة بممثلات، ما يمنحه قيمة حقيقية بكونه رسالة تكريم واحتفاء بالأمهات كما يعد اعترافاً بقدرتهن على أداء الدورين بكل كفاءة، ويحظى الفيديو بدعم نخبة من أبرز المؤثرين في الشرق الأوسط، إضافة إلى المبادرات التي تشجع الأمهات وتدعمهن.

الخوف من المجهول يجعل الأمور أصعب، لهذا قررت دنيا الحشار، التركيز على الأشياء التي تعرفها، والتي تستطيع السيطرة عليها مثل ترتيب جداول ابنتيها الاجتماعية والاهتمام بالأنشطة التي تهتمان بها، إضافة إلى ترتيب جدولها الخاص حتى لا تحصر نفسها في زاوية معتمة؛ بسبب هذا التغيير الذي طرأ على حياتها، وتذكر أن دعم الأهل والأصدقاء ساعدها كثيراً في تحقيق التوازن في الحياة، وتقول: في الفترة الأولى حاصرني الشعور بالذنب إذا لم أقم بقضاء وقت طويل مع البنتين؛ لكنني اكتشفت أن هذا لن ينفع، لهذا بدأت أشاركهما خططي وأطلعهما على ظروف عملي، وتذكر أن تجربتها في عيش طفولتها في حضن والدها الذي انفصل عن والدتها، والذي علمها كيف تتعامل مع الحياة، وتعبر عن نفسها وأفكارها من دون خوف، وعلمتها تلك التجربة الكثير لتتخطى صعوبات القيام بدور الأب إلى جانب دور الأم، وتوجه رسالة إلى كل أم بأن تبادر بنفسها لتعليم أبنائها الأشياء التي تريدهم أن يتعلموها من الأب، وأن تلهمهم بخلق عادات وأساليب جديدة في الحياة. تحقيق التوازن يعد من التحديات الأصعب في حياة كل أم؛ لكن المهمة تصبح أكثر تعقيداً عندما تكون هذه الأم وحيدة ومطالبة بالقيام بدور مزدوج تتنقل فيه بين دور الأم والأب، خاصة في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ تجد المرأة نفسها في مواجهة تحديات إضافية من قبل المجتمع الذي قد لا يؤمن بقدراتها على القيام بهذه المهمة بشكل كافٍ.ومع احتفال العالم بيوم الأب الذي يصادف 21 يونيو/حزيران من كل عام، ارتأت إحدى العلامات التجارية في قطاع المفروشات والمستلزمات المنزلية في الشرق الأوسط، استغلال المناسبة لتقديم الدعم لتلك الفئة من الأمهات اللواتي يؤدين دور الأم والأب في الوقت نفسه. وسلّط فيديو أطلقته «هوم سنتر» على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان: «مهمة الآباء»، الضوء على أمهات وأطفالهن من أرض الواقع، عوضاً عن الاستعانة بممثلات، ما يمنحه قيمة حقيقية بكونه رسالة تكريم واحتفاء بالأمهات كما يعد اعترافاً بقدرتهن على أداء الدورين بكل كفاءة، ويحظى الفيديو بدعم نخبة من أبرز المؤثرين في الشرق الأوسط، إضافة إلى المبادرات التي تشجع الأمهات وتدعمهن.الخوف من المجهول يجعل الأمور أصعب، لهذا قررت دنيا الحشار، التركيز على الأشياء التي تعرفها، والتي تستطيع السيطرة عليها مثل ترتيب جداول ابنتيها الاجتماعية والاهتمام بالأنشطة التي تهتمان بها، إضافة إلى ترتيب جدولها الخاص حتى لا تحصر نفسها في زاوية معتمة؛ بسبب هذا التغيير الذي طرأ على حياتها، وتذكر أن دعم الأهل والأصدقاء ساعدها كثيراً في تحقيق التوازن في الحياة، وتقول: في الفترة الأولى حاصرني الشعور بالذنب إذا لم أقم بقضاء وقت طويل مع البنتين؛ لكنني اكتشفت أن هذا لن ينفع، لهذا بدأت أشاركهما خططي وأطلعهما على ظروف عملي، وتذكر أن تجربتها في عيش طفولتها في حضن والدها الذي انفصل عن والدتها، والذي علمها كيف تتعامل مع الحياة، وتعبر عن نفسها وأفكارها من دون خوف، وعلمتها تلك التجربة الكثير لتتخطى صعوبات القيام بدور الأب إلى جانب دور الأم، وتوجه رسالة إلى كل أم بأن تبادر بنفسها لتعليم أبنائها الأشياء التي تريدهم أن يتعلموها من الأب، وأن تلهمهم بخلق عادات وأساليب جديدة في الحياة. مجهود كبير



لعل فكرة التعويض عن غياب الأب مع الالتزام بدوام عمل كامل؛ تستدعي مجهوداً كبيراً من الأم، كما هو حال رنا البحيري، التي ألزمت نفسها بجدول مهام صارم؛ لتكون قادرة على إنجاز العمل، وقضاء الوقت مع ابنتها، ومتابعة أنشطتها وأدائها الدراسي وتمارينها الرياضية، وتقول: عادة ما أتابع العمل بعد أن تنام ابنتي؛ لأنجز مهام العمل، وبعض الأعمال المنزلية، وأتمنى أن تكبر لانا لتصبح إنسانة متوازنة وعطوفة وقوية تمتلك طموحاً كبيراً وعطاء دائماً في هذه الحياة، وآمل أن تشعر بالسعادة وتحقيق الذات في أي مسار تسلكه في حياتها مستقبلاً. وتوضح أن أكثر ما ساعدها في القيام بهذه المهام هو الالتزام، والتركيز على جودة الوقت الذي تقضيه مع ابنتها ولو لفترة قصيرة في اليوم، مع تخصيص أوقات للمرح في العطلات، مؤكدة أن كل أم إذا لم تكن سعيدة لن تتمكن من إسعاد أبنائها لهذا تعلمت أن تحرص على تخصيص بعض الوقت لنفسها أيضاً.

وتركز لينا مطر، على أهمية مهارة إدارة الوقت بفاعلية لتنجز جميع مسؤولياتها اليومية، وترى أن دعم وعطف والديها عليها، والمخزون العاطفي الكبير الذي منحاه لها عندما كانت صغيرة؛ جعل منها امرأة قوية وحريصة على مبادلة هذه المحبة مع ولديها بالطريقة نفسها، وتقول: الأم كائن لا حدود لحبه ولا حدود لعطائه، وآمل ألا يحتاج ابني وبنتي إلى أي شخص في حياتهما يوماً ما، ولا حتى لي، أريدهما أن يعتمدا على نفسيهما بشكل كامل تماماً مثل أمهما.