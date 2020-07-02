في دبي.. «رحلة الإنسانية» على مساحة ملعبي كرة قدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى فنان بريطاني لتسجيل رقم قياسي من خلال عمل فني يحمل اسم «رحلة الإنسانية»، لتصبح أكبر لوحة فردية مرسومة على قماش من قبل فنان واحد، وذلك بمساعدة 100 مليون طفل من مختلف أنحاء العالم.

وحول المساحة التي سيحتاج إليها لعمله الفني، حول ساشا جافري قاعة احتفال في فندق «أتلانتس النخلة» في دبي إلى ورشة للعمل، لبناء لوحته، التي تتمحور حول العزلة والاتصال.

قبل نحو 8 أسابيع بدأ الفنان البريطاني، جافري، عمله على لوحته التي ستكون بمساحة ملعبي كرة قدم، ليتم لاحقاً تقسيمها إلى 60 لوحة، حيث ستباع في مزاد علني، في الوقت الذي يأمل في جمع 30 مليون دولار لدعم مشاريع خيرية.

ويهدف جافري من خلال عمله لدعم الأطفال حول العالم، وتقديم المساعدة لمشاريع خيرية، بحسب تصريحات ل«سي إن إن». ويضيف: «في الأشهر القليلة الماضية، تغير كوكبنا بشكل لا يمكن الرجوع إليه. وأثر كوفيد-19 في كل مجتمع في جميع أنحاء العالم وأودى بحياة الآلاف، ولكنه غير أذهاننا أيضاً، وأمامنا فرصة للتغيير».

ويقول جافري: «أشعر بحالة من النشوة عندما أعمل طوال الليل، ومن المقرر أن تنتهي اللوحة في مدة تصل إلى 3 أشهر، انقضى منها 8 أسابيع».