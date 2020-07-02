اللوحة الأولى.. حبر القلب لا يجف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أوميد عبد الكريم إبراهيم

تُشكّل الانطلاقة الأولى في الحياة العملية أبرز تحد، كما أنها تُشكّل منعطفاً مهماً ينقل الإنسان من مرحلة معينة إلى أخرى مغايرة لها تماماً، ولا شكّ في أن هذه المرحلة تبقى عالقة في الأذهان، إلا أن طريقة استذكارها والتعاطي معها، تختلف من شخص إلى آخر، ولو تحدثنا عن الفن التشكيلي ، فإن هناك من يتذكر أولى رسوماته، أو لوحاته، ويحتفظ بأبسط الأدوات التي بدأ بها مشواره؛ لكن بالمقابل هناك من نسي، أو تناسى تلك البداية.

تتباين وجهات نظر عدد من الفنانين التشكيليين الإماراتيين في هذا الاستطلاع حول هذه الجزئية، فمنهم من يعد الاحتفاظ بأول عمل فني، وكذلك بالأدوات التي بدأ بها الفنان مشواره، أمراً في غاية الصعوبة؛ لأسباب كثيرة، في حين يؤكد آخرون أنهم يحتفظون ببعض الأدوات البسيطة التي مثّلت انطلاقتهم الفنية، كما يحتفظون بلوحات رسموها في بداياتهم؛ تُشكّل بالنسبة إليهم قيمة رمزية عالية لا يمكن أن يُفرّطوا فيها.

صدفة للنسيان

يقول الفنان التشكيلي د. محمد يوسف: عشتُ خارج الإمارات مدة طويلة، وكان الانتقال المتكرر من الأسباب التي صعّبت الاحتفاظ بمثل هذه الأدوات، ولكنني أتذكر جيداً أيام الدراسة الجامعية، واحتفظ ببعض الأدوات التي بدأت بها مشواري، مثل: الأزاميل، والأحجار، وغيرها، أما المرحلة التي سبقتها فلم يكن هناك سوى بعض الرسومات البسيطة، وحياة الترحال لم تسمح بالاحتفاظ بمثل هذه المواد بشكل عام، فضلاً عن أن الحياة في ذلك الوقت كانت بسيطة، ولكن الأمور تغيرت فيما بعد مع التطور التكنولوجي ، وأصبح من السهل الاحتفاظ بأي شيء، وبوسائل أكثر سهولة، ومرونة، ولكنني شخصياً لا أنتمي للتكنولوجيا، فأنا من يجب أن يسيطر على الآلة/‏‏ وليس العكس، فالفن هو إحساس الإنسان الذي يجب أن ينعكس في العمل من دون وسيط.

وبدأت أنفر مؤخراً من الأعمال المنفردة؛ لأنها أشبه بحرفة، وليست فناً ينبض بالحياة؛ لذلك أُفضّل العمل الجماعي كأجزاء، وليس كقطعة واحدة؛ لأنه مع زيادة الوعي والخبرة الفنية؛ يشعر المرء بأن أعماله الأولى ليست بالمستوى المطلوب، وأنها لا تمثل الفنان نفسه، وتصبح أشبه بأعمال غريبة عن صانعها، على الرغم من الجهد والوقت اللذين بذلهما في إنجازها؛ لذلك أعتبر أعمالي الأولى الصدفة التي نسيتها.

أصابع

Advertisements

يُشير الفنان التشكيلي عبيد سرور، إلى أن الأدوات التي كان يستخدمها، وما زالت موجودة، هي أصابعه، أما الأدوات التي كانوا يشترونها، أو يصنعونها من الخامات، أو تلك التي كانت جاهزة في المكتبات، فمن المستحيل الاحتفاظ بها إلى اليوم، «كما أنه ليست لديّ عادة الاحتفاظ بالأشياء من أجل الذكرى مثلاً، فكل أداة تتعطل يمكن شراء غيرها، ولكن ما دامت الأصابع موجودة، وكذلك العقل والعين، فإن العمل مستمر؛ لذلك لا يستهويني الاحتفاظ بمثل هذه الأدوات للعودة إليها من أجل نَبش الذكريات.

ومن الصعب أن أتذكر لوحتي الأولى، لأنها لم تكن لوحة واحدة قائمة بذاتها؛ بل كانت مجموعة أعمال، وأعتقد أن من يخوض غمار الفن التشكيلي لا بدّ أن يبدأ بجملة من الأعمال والمعارض بمختلف أشكالها، وعليه، فإن كل الأعمال الأولى التي يضع المرء فيها بصمته من الصعب أن يتذكرها، أو يحتفظ بها، وأنا شخصياً لا أعلم أين هي أولى لوحاتي، فقد كانت البداية بمجموعة أعمال تمثل الواقع الإماراتي بمختلف تنوعاته، وأعتقد أنه من خلال العطاء والخبرة تطرأ الكثير من التغيرات على عمل أيّ فنان نحو الأفضل، وينجح في إثبات وجوده».

التحدي

يرى الفنان والناقد التشكيلي علي العبدان، أن الأدوات بشكل عام، هي من الأشياء التي تستهلك، ولا يمكن الاحتفاظ بها، ويتابع قائلاً: أحتفظ ببقايا بعض الألوان، (البوستر) التي كنت استخدمها في رسم الكاريكاتير، ولكن أغلب هذه الأدوات تتعرض للتلف، ومن الصعب الاحتفاظ بها، باستثناء من يمتلك مرسماً مستقراً؛ حيث من الممكن في هذه الحالة الاحتفاظ بمثل هذه الأشياء للذكرى، أما الفنان المتنقل بكثرة، فمن الصعب جداً أن يتمكن من القيام بذلك.

لقد بدأت بالرسم في مرحلة الطفولة، وكنت أرسم بعض المناظر الطبيعية، وتلك لا تُعد لوحات، وفي المرحلة الابتدائية العليا رسمتُ بعض اللوحات التي ما زلتُ أحتفظ بها حتى اليوم، وقد كانت ملونة، الأمر الذي دفع مُدرِّسي إلى أن يشجعني على الرسم بالألوان الزيتية، وهو ما حصل بالفعل، وقد كانت اللوحة الزيتية الوحيدة التي رسمتها في تلك المرحلة عن اليوم الوطني للإمارات، وأحسستُ بأنها أول لوحة كاملة لي، وأتذكرها حتى الآن لأنها شكّلت تحدياً بيني وبين أحد زملائي في المدرسة آنذاك؛ وذلك التحدي دفعني لإنجاز أول عمل ملون كامل لي.



ارتباط عاطفي



تؤكد الفنانة التشكيلية ليلى جمعة، أنها تحتفظ بالكثير من الأدوات القديمة التي جفّ فيها الحبر، وأصبحت تالفة، وتقول إنها أضاعت بعضها نتيجة التنقل، ولكن بشكل عام لديها عادةُ الاحتفاظ بالأشياء القديمة، فهي جزء من ذاكرة الإنسان التي ترتبط بالكثير من الأحداث الجميلة، وهذه الأشياء تولِّد أحاسيس وعواطف جميلة، و«بالمجمل أحتفظُ بكل ما أستطيع الاحتفاظ به، سواء كانت أدوات الرسم، أو غيرها، وأنا مرتبطة بأشيائي كثيراً.

وتضمَّنت بداية مسيرتي في الفن التشكيلي الكثير من الأعمال، ولا أتذكر بعضها، ولكنني بدأت بالرسم بالفحم، والزيت، ولا أعلم أين هي هذه اللوحات حالياً، إلا أن أعمالي التي أنجزتها بالفحم أحتفظ بعدد منها، وهناك بعض الأعمال التي لا تحضرني حالياً، وبشكل عام، فإن معظم الأعمال تكون محفوظة في المكان الذي يبدأ منه المرء مشواره الفني، سواء كانت جمعية، أو معرضاً أو كُلّية، وهناك لوحتان، واحدة بالزيت، والأخرى ب«الإكريليك»، أحتفظ بهما، ولا يمكن أن أفرّط فيهما؛ نظراً للارتباط الوثيق بيني وبينهما، لكونهما تشكلان بداية مشواري الفني الحقيقي، كما أنهما تشكلان قيمة فنية عالية بالنسبة إلي.