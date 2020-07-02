لبنان... قطع طرق تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية

وأقفل مئات المحتجين جسر "جل الديب" شمالي مدينة بيروت، وطالبوا بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
وبحسب غرفة "التحكم المروري" فإن طريق كورنيش المزرعة مقطوعة بالاتجاهين قرب جامع عبد الناصر، وتقاطع عمر بيهم قصقص والبربير باتجاه المتحف ومستديرة الكولا باتجاه كورنيش المزرعة.
كذلك، قُطع السير على جسر الكولا بالاتجاهين، بالاضافة إلى تقاطع المدينة الرياضية بالاتجاهين، فيما أقفل محتجون طريق بشارة الخوري في بيروت بمستوعبات النفايات واشعلوا النيران بداخلها، احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية.
وقام عدد من المحتجين على ارتفاع سعر صرف الدولار بقطع مسلكي اوتوستراد طرابلس عكار في محلة باب التبانة بالإطارات والعوائق.
وتشهد مختلف المناطق اللبنانية تقنينا قاسيا للتيار الكهربائي، بسبب شح مادة المازوت والوقود فيما حذرت شركة كهرباء لبنان من توقف إنتاجها.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة لم يشهد لها مثيل، بعد أن خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها، في حين لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة تسعة آلاف ليرة.
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