السودان: تسجيل ٦٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا و١٢ وفاة في يومين

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم الاربعاء عن التقرير الوبائي ليومي الخميس والجمعة الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٧ اصابة في الخرطوم، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ١٢٩ عينة، خلال اليومين، سُجلت من بينها تلك الحالات.

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وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٩٣٢٠ حالة، بينها ٥٨٤ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٤٢٢٥ شخصا.



وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.