شكرا لقرائتكم خبر عن المعونة الأمريكية تدعم مشروع دعم الأسر فى السودان ماديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت المعونة الأمريكية 20 مليون دولار لمشروع دعم الأسر في السودان، كجزء من الدعم المقدم من الحكومة الأمريكية في مؤتمر برلين، الذي عُقد الشهر الماضي، البالغ 356 مليون دولار، إضافة لدعم عيني بلغ 143 ألف دولار مقدم من مكتب المبادرات الانتقالية.

والتقى الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، مع القائم بالأعمال للسفارة الأمريكية بالخرطوم، براين شوكان، ومديرة بعثة المعونة الأمريكية، هيلن بتاكي.

وبحث اللقاء أهمية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهابْ و التي أثرت بصورة سلبية على العمل التنموي والاقتصادي في السودان، وكان لها أثر كبير على التعاملات المصرفية والبنكية التي أضرت كثيراً بحركة الاقتصاد في السودان طيلة الفترة الماضية، وكانت أيضا خصما على الاستثمارات الأمريكية في السودان.

كما استعرض اللقاء مشروع دعم الأسر وبرنامج التحول الرقمي الذي يعتمد عليه المشروع.

من جانبه، أشاد القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في السودان بجهود الحكومة السودانية في الإصلاحات الاقتصادية ومساعيها لبرنامج دعم الأسر، الذي يسهم إلى حد كبير في تحسين حياة المواطنين السودانيين.