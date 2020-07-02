الشبكة السورية: مقتل ألف مدني خلال النصف الأول من 2020

إسطنبول/ محمد مستو/ الخليج 365
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ألف و6 مدنيين، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2020.
وقالت الشبكة، في تقرير لها الأربعاء إن من بين القتلى الذين وثقتهم 218 طفلاً و113 امرأة.
وأشارت إلى أن "قوات النظام السوري وتشمل الجيش، والأمن، والمليشيات المحلية، والمليشيات الشيعية الأجنبية قتلت 298 مدنياً خلال الفترة المذكورة".
فيما قتلت روسيا 205 مدنيين بينهم 62 طفلاً و48 امرأة، وفق التقرير ذاته.
وبحسب التقرير فإن ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" التي يسيطر عليها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، قتلت 34 مدنياً بينما قتل تنظيم "داعش" الإرهابي 7 مدنيين.
وأشار إلى أن 26 مدنياً قتلوا على يد فصائل المعارضة المسلحة والمجموعات المناهضة للنظام السوري خلال الفترة ذاتها.
فيما ذكر التقرير أن 436 مدنياً قتلوا على يد أطراف أو أسباب أخرى من بينها تفجيرات وألغام وقذائف ورصاص مجهول المصدر أو غرق أو غيره.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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