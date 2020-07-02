حماس وفتح تعتزمان عقد مؤتمر مشترك ضد قرار الضم الإسرائيلي

غزة/ رمزي محمود/ الخليج 365

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، عزمها عقد مؤتمر صحفي مشترك مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الخميس، ضد قرار الضم الإسرائيلي أراضٍ فلسطينية.

ووفق ما قاله رئيس مكتب العلاقات الوطنية بحركة "حماس" حسام بدران، في بيان صحفي، فإن المؤتمر يأتي "تأكيداً على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة قرار الضم الإسرائيلي وصفقة القرن الأمريكية.

وأضاف بدران في البيان الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن المؤتمر سيضم كلا من نائب رئيس حركة "حماس" صالح العاروري، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب.

وأردف أن المؤتمر "يأتي تقديرا لخطورة المرحلة، واستمرارا للجهد الوطني المشترك".

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ويعد عقد مؤتمر بين الحركتين نادرا في ظل الانقسام السياسي في أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة.

وأكد بدران، حرص حركته، واستعدادها "لكل عمل يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته، ويوحد الجهود في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي".

وكان من المقرر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية البدء بخطة الضم لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء (في 1 يوليو/ تموز الجاري)، بحسب ما أعلن عنه سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن الغموض، يحيط بموقف نتنياهو، خاصة في ظل الرفض الدولي، والخلافات داخل حكومته ومع الإدارة الأمريكية حيال المسألة.

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