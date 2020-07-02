القاهرة-نواكشوط/الخليج 365
أعلنت مصر، الأربعاء، تسجيل 81 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت موريتانيا 109 إصابات بالفيروس، وفق بيانين رسميين.
في مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 1.503 إصابات بالفيروس، و81 وفاة، إضافة إلى 421 حالة شفاء.
وارتفعت الحصيلة بذلك، إلى 69 ألفا و814 إصابة، من ضمنها 3 آلاف و34 وفاة، و18 ألفا و881 متعافيا، بحسب بيان الوزارة.
وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 109 إصابات جديدة بالفيروس، وشفاء 55 مصابا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 4.472، بينها 129 وفاة، و1677 حالة تعاف.
وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الأربعاء، 10 ملايين و718 ألفا، توفي منهم أكثر من 516 ألفا، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و857 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 81 وفاة في مصر و109 إصابات بموريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.