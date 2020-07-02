كورونا.. 81 وفاة في مصر و109 إصابات بموريتانيا

القاهرة-نواكشوط/الخليج 365

أعلنت مصر، الأربعاء، تسجيل 81 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت موريتانيا 109 إصابات بالفيروس، وفق بيانين رسميين.

في مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 1.503 إصابات بالفيروس، و81 وفاة، إضافة إلى 421 حالة شفاء.

وارتفعت الحصيلة بذلك، إلى 69 ألفا و814 إصابة، من ضمنها 3 آلاف و34 وفاة، و18 ألفا و881 متعافيا، بحسب بيان الوزارة.

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وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 109 إصابات جديدة بالفيروس، وشفاء 55 مصابا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 4.472، بينها 129 وفاة، و1677 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الأربعاء، 10 ملايين و718 ألفا، توفي منهم أكثر من 516 ألفا، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و857 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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