وزير يوناني يبحث فتح قنصلية في بنغازي الليبية

طرابلس/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، الأربعاء، مع رئيس مجلس نواب طبرق (شرق) بليبيا عقيلة صالح فتح قنصلية يونانية بمدينة بنغازي.

وذكر بيان صادر عن مجلس طبرق الموالي لمليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، أن صالح استقبل ديندياس في بلدة القبة التابعة لبلدية درنة.

وأضاف البيان أن "الجانبين تناولا تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري وفتح قنصلية يونانية في بنغازي".

وأشار إلى أن الجانبين تناولا أيضا "بيان القاهرة"، لإنهاء الأزمة الليبية.

وأضاف أن "الوزير اليوناني أعرب عن ترحيبه بهذا البيان، ودعم بلاده له ولأي حل سياسي لإنهاء الأزمة في ليبيا ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا".

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في سياق متصل، قال ديندياس عقب لقائه عقيلة صالح إن "أثينا تنوي فتح قنصلية يونانية بمدينة بنغازي لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين".

وتأتي زيارة دندياس إلى طبرق، عقب زيارة أجراها إلى تونس، بحث خلالها مع نظيره التونسي نور الدين الري والرئيس قيس سعيد تطورات الأوضاع في ليبيا.



وشنت مليشيا حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط ضحايا من المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد مليشياته خسائر كبيرة في الآونة الأخيرة.



وتمكن الجيش الليبي من تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكافة مدن الساحل الغربي حتى الحدود مع تونس، وقاعدة الوطية، وبلدات بالجبل الغربي.



ومع هذه المستجدات الميدانية لصالح الحكومة الشرعية، تتصاعد دعوات وضغوط لوقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة من جانب دول متهمة بدعم حفتر لخدمة مصالحها، وكانت تلتزم الصمت حين حققت المليشيا مكاسب ميدانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.