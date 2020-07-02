لبنان.. محتجون يقطعون طرقا تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية

بيروت/حسن درويش/الخليج 365

قطع محتجون لبنانيون، طرقا بمناطق متفرقة من أنحاء البلاد، مساء الأربعاء، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي في البلاد.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن المحتجين قطعوا شوارع رئيسية عدة في العاصمة اللبنانية بيروت، لاسيما شارع الحمرا أمام مصرف لبنان.

بالتزامن مع ذلك، ووفق غرفة التحكم المروري، قطع محتجون آخرون الطريق عند تقاطع إيليا في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وفي محافظة البقاع (وسط)، قطع محتجون طريق المصنع- راشيا بحسب ما ذكر شهود عيان للأناضول.

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كما قطع محتجون، بحسب شهود عيان، السير عند دوار المرج في طرابلس.

وعلى الطريق السريع في منطقة "الناعمة"، جنوبي البلاد، أقدم محتجون، بحسب شهود، على إشعال النار في حاويات النفايات وأغلقوا الطريق بالاتجاهين.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولة "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

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