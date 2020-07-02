فلسطين تمنع إسرائيل من استضافة مؤتمر دولي حول "كورونا"

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء الأربعاء، أنها استطاعت إفشال عقد مؤتمر دولي في إسرائيل لمنظمة "التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا" (سيكا) حول فيروس "كورونا".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "الدبلوماسية الفلسطينية نجحت، بجهود الرئاسة ووزارة الخارجية والمغتربين، بإفشال عقد مؤتمر دولي لمنظمة "سيكا" في دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن المؤتمر كان سيعقد في 5 يوليو/ تموز الجاري، بمدينة تل أبيب، بحضور 27 دولة أعضاء في "سيكا"، ويتناول الصحة العامة ومقاومة "كورونا".

وأوضحت أن الأمانة العامة لـ"سيكا"، في كازاخستان، اتخذت الأربعاء قرارا بإلغاء عقد المؤتمر في إسرائيل، بفضل جهود الدبلوماسية الفلسطينية، وفق البيان.

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ولم تتطرق الخارجية الفلسطينية إلى الأسباب التي دفعت المنظمة إلى اتخاذ هذا القرار. ولم يتضح على الفور إن كان المؤتمر سيعقد في موعده بدولة أخرى.

وتضم منظمة "سيكا" 27 دولة كأعضاء دائمين (بينها إسرائيل)، و8 دول أخرى بصفة دول مراقبة، بجانب 5 منظمات.

ومن بين أهداف "سيكا": تعزيز السلام والأمن والاستقرار في آسيا، القضاء على الإرهاب، مكافحة إنتاج والاتجار بالمخدرات، تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ووضع تدابير لمعالجة القضايا الإنسانية والبيئية، وفق موقع المنظمة الإلكتروني.

ويأتي إلغاء المؤتمر في وقت يتصاعد فيه رفض فلسطيني، على مستويات السلطة والفصائل والشارع، لمخطط إسرائيلي يستهدف ضم نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات إقليمية أخرى ودول عديدة، في مقدمتها تركيا، رفضها مخطط الضم الإسرائيلي، مشددة على أنه ينتهك القانون الدولي، ويقوض إمكانية تحقق حل الدولتين (فلسطينية- إسرائيلية).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.