رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365
أصيب 3 فلسطينيين الأربعاء، بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اندلعت على حاجز بيت ايل المقام شمالي رام الله بالضفة الغربية.
وقال شهود عيان للأناضول، إن "عشرات الفلسطينيين وصلوا للحاجز عقب مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله، احتجاجا على قرار إسرائيل بضم أراض فلسطينية".
وأضاف الشهود، أن "الجنود الإسرائيليين المتمركزين على الحاجز أطلقوا الرصاص المطاطي تجاه المتظاهرين ما أسفر عن إصابة 3 منهم".
وأردف الشهود، أن عشرات المتظاهرين أصيبوا كذلك بحالات اختناق جراء إطلاق الجنود الإسرائيليين قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم".
وتشهد الضفة الغربية منذ أيام فعاليات شعبية ورسمية احتجاجا على خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد الأول من يوليو/ تموز الذي يصادف اليوم للشروع في عملية ضم غور الأردن، وجميع المستوطنات، بمساحة تصل إلى 30 بالمئة من الضفة الغربية، في إطار "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.
لكن نتنياهو، لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، لوجود "خلافات" داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية حول توقيت وتفاصيل عملية "الضم"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رام الله.. إصابة 3 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.