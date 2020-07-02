بالصور .. “كاتالينا” تجذب سياح منطقة تبوك

لا يزال حطام الطائرة “كاتالينا” يقبع منذ 57 عاماً , في منطقة رأس الشيخ حميد بمنطقة تبوك شمال المملكة , حتى أصبحت اليوم موقع جذب

للسيّاح الزائرين لمنطقة تبوك، الذين باتوا يقصدون الشاطئ لمشاهدة هذه الطائرة خصيصا، والتقاط الصور التذكارية معها، وهو ما حدا بهيئة السياحة والآثار لاعتماد شاطئ الطائرة البرمائية كأحد المسارات السياحية المعتمدة للزوار، بعدما فرضت الطائرة نفسها وباتت محط اهتمام الزوار والوفود الخارجية الذين تستقبلهم منطقة تبوك بشكل دوري.

ويقول الرواة بأن الطائرة لفظها البحر بعدما كان ابتلعها في مكان آخر، وآخرون يقولون إنها جاءت متسللة إبان الحرب العالمية الثانية، لكن أشهر الروايات التي نقلتها مجلة “لايف التايم” الأميركية، أن الطائرة تعود لثري أميركي جاء إلى منطقة رأس الشيخ حميد ضمن رحلة سياحية كان يقوم بها حول العالم برفقة أسرته، قبل أن تتوقف هنا بسبب عطل في المحرك.

وتقول المجلة إن الطائرة البرمائية واسمها كاتالينا، هي إحدى طائرات سلاح المهندسين في الجيش الأميركي، وبعد تقاعدها عن الخدمة اشتراها رجل الأعمال الأميركي توماس كيندال، الذي قام بتحويلها إلى يخت فاخر، وقام برحلة سياحية في جميع أنحاء العالم مع زوجته وأولاده، وكان برفقتهم مصور لتغطية الرحلة، وقد ضمت الرحلة دولا متعددة من ضمنها منطقة الشرق الأوسط.

وفي مارس 1960، هبطت الطائرة “كاتالينا” في مضيق تيرانا، واتجهت نحو شاطئ رأس الشيخ حميد لقضاء الليل هناك، وعندما حل النهار قام عناصر من الهجانة “رجال أمن” بالاقتراب من الطائرة لمعرفة سبب تواجدهم هنا، لاسيما أن المنطقة كانت تعيش حينها أجواء الحرب العربية الإسرائيلية، وعندما لاحظت عائلة كيندال عناصر الهجانة هرعوا هاربين نحو الطائرة، فبدأ الهجانة بإطلاق النار على الطائرة التي تعطلت لاحقا عن الإقلاع، وتم احتجاز عائلة كيندال، لكن بعدما تبين أنهم ليسوا إسرائيليين وأنهم أميريكيون، تم تسليمهم للسفير الأميركي بجدة الذي رتب لهم أمور عودتهم إلى أميركا، فيما ظلت طائرتهم رابضة في موقعها حتى هذا اليوم.

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