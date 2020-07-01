شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 جرافات و48 شاحنة يستخدمها مخالفون في «نهل الرمال» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ضبطت قوة الطوارئ ودوريات نهل الرمال بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، عدداً من المعدات المستخدمة في نهل الرمال بغير تصريح. Advertisements وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي أنه تم يوم الاثنين الموافق 1441/11/8 ضبط عدد (5 ) جرافات وعدد (48 ) شاحنة استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال دون تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتم تسليم المعدات المضبوطة لفرع البلدية غرب الدمام لاستكمال الإجراءات النظامية.

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