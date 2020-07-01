تقليل الطاقة الاستيعابية 50%.. نص بروتوكول حضانات الأطفال للوقاية من كورونا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الداخلية ملحقاً يتضمن عدداً من الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها. وأكد البروتوكول الوقائي الخاص بمراكز ضيافة وحضانات الأطفال على ضرورة الالتزام بالضوابط الصحية الخاصة الواردة في النقاط التالية: الترصد الوبائي فحص درجة الحرارة لجميع من يرد على مراكز ضيافة و حضانات الأطفال قبل دخولهم بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية (سعال أو ضيق في التنفس).

تدريب المسؤولات في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.

منع المربيات أو الموظفات أو الأطفال أو الأمهات والمرافقات الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول مراكز ضيافة وحضانات الأطفال.

الإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (كحة أو ضيق تنفس) ويشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19 وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة والاتصال فورًا على 937 لمعرفة التوجيهات المطلوبة لنقل الحالة للمستشفى.

في حال تسجيل حالة مؤكدة بين المربيات أو الموظفات أو الأطفال أو المرافقات في مراكز ضيافة وحضانات الأطفال يجب عمل ما يلي: التواصل مع المديرية العامة للشؤون الصحية في نفس المنطقة أو الاتصال على الرقم 937 التأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين وعزلهم. تطهير الأماكن التي كان يتواجد فيه المريض. يجب التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحالات المخالطة للحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق إجراءات التقصي الوبائي والحجر الصحي عليها وفقاً للإجراءات المتبعة من فريق الصحة العامة

التوعية والتثقيف الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا (المصادر الرسمية تشمل: وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها). نشر الملصقات التوعوية في جميع مداخل مراكز ضيافة وحضانات الأطفال والأماكن البارزة وأن تتضمن التالي: طرق انتشار المرض والوقاية منه. التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية. اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

وضع لوحة تتضمن بيان بالأفعال المخالفة للاشتراطات الصحية وطريقة الإبلاغ عنها.

استخدام القنوات الرقمية (مثل: مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الهاتفية، والرسائل النصية)، والقنوات الأخرى (مثل: وضع الملصقات داخل مراكز ضيافة وحضانات الأطفال) لرفع الوعي لدى المربيات والموظفات والأمهات الطاقم بشأن مرض كوفيد-19 بما يتماشى مع توجيهات وزارة الصحة. الوقاية إلزام المربيات والموظفات بلبس الكمامات القماشية عند التواجد داخل مراكز ضيافة و حضانات الأطفال.

التشديد على الالتزام بالتعليمات والارشادات الوقائية الموجودة داخل المكان (تقليل عدد المربيات والأطفال داخل غرف الطعام وفي الأركان التعليمية، الحفاظ على التباعد الجسدي الموصى به [لمسافة متر ونصف] بين المربيات والموظفات).

بين المربيات والموظفات). تحديد عدد الموظفات والمربيات والأطفال داخل مراكز ضيافة وحضانات الأطفال وتقليل الطاقة الاستيعابية للأطفال الى 50%.

للأطفال الى 50%. التقليل من التواصل الشخصي مع الأمهات ولبس الكمامة والقفازات عند التعامل معهم والالتزام بالتباعد الاجتماعي عند استلام الطفل.

يمنع تقبيل الأطفال والاحتكاك المباشر من دون كمامة.

تخصيص سرير لكل طفل في غرف النوم مع الالتزام بتطهير المفارش والمراتب بشكل مستمر.

عدم تمكين أي مربية أو موظفة لديها أعراض مشابهه للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل ويجب عزلها حتى يتم فحصها لمرض كورونا المستجد وشفاءها تمامًا وخلوها من الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.

يجب على المربيات والموظفات اتباع الإرشادات فيما يخص وقت ونوع وكيفية لبس أدوات السلامة والحماية الشخصية وطريقة إزالتها المثلى.

التأكيد على الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بصفة متكررة لمدة أربعين ثانية في كل مرة على الأقل، أو تعقيم اليدين بمعقم معتمد لمدة لا تقل عن عشرين ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون.

تزويد المربيات والموظفات بوسائل وأدوات السلامة والحماية والتي تشمل القفازات والكمامات ويجب توفيرها عند المدخل.

يمنع دخول الأمهات أو المرافقين الا في حالات الضرورة القصوى.

يحدد وقت مخصص لاستلام الطفل وخروجه للحد من التكدس في هذه الأوقات.

تخصيص مربية واحدة تكون مسؤولة عن رعاية عدد من الأطفال خلال الفترة كاملة.

تخصيص مربيات لكل مركز ضيافة وحضانة ومنع عملهم بين أكثر من مركز ضيافة وحضانة. اشتراطات الوقاية و بيئة المرافق يجب أن يتم توزيع مطهرات الأيدي ووضعها في أماكن بارزة مثل مدخل مراكز ضيافة و حضانات الأطفال ودورات المياه وغرف الطعام أو اللعب.

يجب التأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه وأن يكون المطهر يحتوي 80-60% من الكحول وموافقاً للاشتراطات من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

يجب الالتزام بتطهير الأسطح بشكل روتيني كل ساعتين بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (هيبوكلوريت الصوديوم) واتباع الارشادات الموضحة على العبوات مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس كمقابض الأبواب والطاولات والأرفف وقطع الألعاب وخلافه.

يجب إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير للأسطح.

الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات بعد كل استخدام وبمطهرات معتمدة.

الحرص على ارتداء القفازات والكمامات أثناء عملية التغيير للأطفال داخل المرافق الصحية أو دورات المياه.

التخلص من السجاد والمفارش واستبدالها بما يمكن التخلص منه بعد الاستخدام الواحد أو بما يمكن تطهيره بطرق أسهل.

استخدام الشراشف والمناشف ذات الاستخدام الواحد فقط قدر الامكان .

اتباع الارشادات التفصيلية في الدليل العملي للتنظيف والتطهير الخاص بالمنشآت العامة لمكافحة عدوى كوفيد-19 والصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها .

الحرص على ان لا يتشارك الطفل اغراضه الشخصية مع أي طفل اخر مثل: الرضاعات ،الملابس, الصدريات وغيره.

استخدام اواني طعام (ملاعق, صحون, أكواب) ذات الاستخدام الواحد كالبلاستيك او الورق.

الحرص على التهوية الجيدة في جميع الأماكن وخاصة أماكن التجمع ويفضل استخدام التهوية الطبيعية وتقليل درجة الحرارة.

تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري.

يجب الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه.

تعقيم الأدوات التي قد يتشارك في استخدامها المربيات أو الأطفال باستمرار مثل الأقلام والأدوات التعليمية والألعاب وأواني الطبخ وغيرها.

يفضل وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.