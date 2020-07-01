109 إصابات جديدة فى موريتانيا بفيروس كورونا والاجمالى يصل 4472

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 4472.

وقال مدير عام الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف، في تصريحات بثتها الإذاعة الموريتانية الرسمية مساء اليوم /الأربعاء/، إن الوزارة أجرت 803 فحوصات وسجلت إصابة 109 أشخاص بفيروس كورونا المستجد.

كما تم تسجيل تعافي 55 مصابًا ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 1677 شخصًا، فيما وصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 129، بينما يواصل 2669 مصابًا علاجهم بالمستشفيات.

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