شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: قرار السعودية بتحقيق أممى جاء لإيقاف ممارسات إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، أن قرار السعودية بتحقيق أممي جاء لإيقاف ممارسات إيران. وفى وقت سابق قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، إن قرار المملكة العربية السعودية بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية. وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي: "على المجتمع الدولي منع توريد السلاح إلى إيران".

قبلها قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، إن تقرير الأمم المتحدة بشأن إيران يكشف وجه نظامها الحقيقي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق توقع السفير عبدالله المعلمى، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، تمديد حظر الأسلحة على إيران من قبل مجلس الأمن، داعيا إلى عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرا.

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وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، فى مؤتمر صحفى مساء الأربعاء، إن المنطقة واجهت الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية.

وكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أكد أن النظام الإيرانى لا يستحق رفع حظر الأسلحة عنه، مشيرا إلى أن طهران لم تلتزم بالقيود الحالية، ولا يزال يرتكب انتهاكات.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"لا يستحق النظام الإيراني رفع حظر الأسلحة عنه، فهو لم يلتزم بالقيود الحالية ولا يزال يرتكب انتهاكات، لا يمكن الوثوق بإيران للتصرف كدولة مسؤولة، بينما تواصل تهديد دول أخرى ودعم النشاط الإرهابي".

ومن جهته دعا بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران والمقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر المقبل.