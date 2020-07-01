شكرا لقرائتكم خبر عن سعة 8 تيرابايت.. «سامسونج» تطلق أكبر قرص تخزين SSD للمستهلكين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق الجيل القادم من أقراص التخزين QVO الكبيرة السعة المخصصة للمستهلكين العاديين من فئة SSD.

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ويمتاز قرص التخزين الجديد Samsung 870 QVO بأنه يقدم سعة هي الأكبر من سامسونج للمستهلكين، إذ يتوفر بسعات أصغرها 1 تيرابايت، وأكبرها 8 تيرابايت، وبين ذلك توجد سعتان، هما: 2 تيرابايت، و4 تيرابايت.

وقالت عملاقة التقنية الكورية إن قرص التخزين الجديد سيتوفر اعتبارًا من اليوم عبر متاجر سامسونج والمتاجر المعتمدة بسعر يبدأ من 130 دولارًا أمريكيًا لسعة 1 تيرابايت. أما سعة 8 تيرابايت فستتوفر اعتبارًا من شهر أغسطس القادم، وبحسب تسريب سابق نشره موقع Tom’s Hardware فإن سعر هذه السعة قد يبلغ 900 دولار أمريكي عند الإطلاق في 24 أغسطس القادم.

ويقدم القرص الجديد مجموعة من التحسينات في السرعة، إذ يوفر سرعة قراءة بواقع 560 ميجابايت ثانية، وسرعة كتابة بواقع 530 ميجابايت ثانية، وتقول سامسونج: إن القرص الجديد أسرع بنسبة 13% مقارنة بالإصدار السابق عندما يتعلق الأمر بسرعة القراءة العشوائية.