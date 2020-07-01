شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. حريق يلتهم عدداً من ورش التجارة والألومنيوم والسيارات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، حريقا هائلاً اندلع في ورش النجارة والألومنيوم بمنطقة جازان.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: إن فرق الدفاع المدني بجازان أخمدت حريقاً اندلع بعدد من ورش النجارة والألومنيوم أمتد لبعض ورش السيارات.

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم إخماد الحريق والسيطرة عليه دون أي إصابات.