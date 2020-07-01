شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع: تقرير الأمم المتحدة يكشف الوجه الحقيقي لإيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، إن تقرير الأمم المتحدة الذي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة يبين الوجه الحقيقي لهذا النظام برؤيته الظلامية للمنطقة، في نفس الوقت الذي يبحث فيه جيرانه عن استقرار المنطقة وعلاقات حسن الجوار.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أن قرار المملكة بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية ومنع توريد الأسلحة له بأي شكل كان.