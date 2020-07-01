شكرا لقرائتكم خبر عن آلية تحصيل الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الخليج.. إليكم التفاصيل كاملة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الجمارك السعودية فسح المركبة المستوردة من دول مجلس التعاون إلى المملكة، وفقاً لآلية تحصيل الرسوم الجمركية، وتُعفى من الرسوم الجمركية في حال كانت تحمل في وثائقها رقم استحقاق مطابق وصحيح، وذلك بعد التحقق من صحته عبر المنافذ الجمركية البينية.

وأوضحت الجمارك السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، آلية تحصيل الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي، كالتالي:

س: هل يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع الواردة للمملكة رغم وجود ما يؤكد أنها سبق وأن حُصلت في إحدى دول المجلس؟

ج: ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لا تخضع لأي تحويل الرسوم المتفق عليها بين دول المجلس، لذلك يتم تحصيل قيمة الضريبة في المنافذ البينية للمملكة على أي سلعه تنتقل من إحدى دول المجلس الى المملكة سواء كانت السلعة خليجية أو أجنبية.

س: إذا تم استيراد سيارة من إحدى دول المجلس وفق آلية تحصيل وتحويل الرسوم الجمركية المتفق عليها بين دول المجلس وبعد فتره رغب مالكها بإعادة تصديرها إلى دولة أخرى من دول المجلس.. كيف يتم التعامل مع الرسوم الجمركية عند انتقالها إلى الدولة الثالثة؟

ج: يتم التعامل معها بنفس آلية تحصيل وتحويل الرسوم الجمركية المتفق عليها بين دول المجلس، حيث يتم إصدار رقم استحقاق بقيمة الرسوم الجمركية المحصلة باسم الدولة الثالثة بشرط ألا يكون قد مضى على المركبة أكثر من سنتين من تاريخ دخولها لأول مرة لدول المجلس مع مراعاة خصم نسبه الاستهلاك (الاستعمال).

س: في حال وجود زيادة في الرسوم المحصلة من المستورد من قبل الدولة الأخرى.. هل يتم رد الزيادة؟

ج: لا يتم رد الرسوم الجمركية للمستورد، إنما يتم اعتماد رقم الاستحقاق من الدولة المنتقل منها السلعة لأن الرسوم التي حُصلت في الدولة المنتقل منها السلعة اعتمدت على القيمة المصرح عنها من قبل المستورد لديها، حيث إن تحصل الرسوم الجمركية على السلع الواردة حسب القيمة الأعلى المصرح عنها.

س: ما هو الإجراء إذا كانت السيارة المتنقلة من إحدى دول المجلس إلى المملكة بموجب بيان جمركي أو إحصائي صادر لا تحمل ضمن وثائق تصديرها رقم استحقاق مطابق للضوابط المتفق عليها عند وصولها إلى أحد المنافذ الجمركية للمملكة؟

ج: يقوم الجمرك بإنشاء بيان استيراد للسيارة الواردة واحتساب قيمة الرسوم الجمركية المتوجبة على السيارة وتُحصل من المستورد.

س: ما هو الإجراء إذا تم مطابقة رقم الاستحقاق الخاص بالسيارة المستوردة وتبين أن الرسوم الجمركية المحصلة بموجب رقم الاستحقاق أقل من الرسوم الجمركية الواجب تحصيلها؟

ج: يتم اعتماد الرسوم الجمركية الواردة في (رقم الاستحقاق)، ويتم تحصيل فرق الرسوم الجمركية من المستورد ويصدر لها بطاقة جمركية ويتم فسح السيارة ومطالبة الدولة المنتقلة منها السيارة بقيمة الرسوم المدونة في رقم الاستحقاق.

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س: هل يجب تقديم الوثيقة الخاصة برقم الاستحقاق عند استيراد أي سلعة أجنبية من إحدى دول المجلس؟

ج: نعم .. إذا رغبت في الإعفاء من رسوم الاستيراد يجب تقديم الوثيقة الخاصة برقم الاستحقاق، وأن تكون هذه الوثيقة مطابقة للضوابط المتفق عليها بين دول المجلس.

س: هل سيتم تطبيق الآلية عبر جميع المنافذ أو المنافذ البرية فقط؟

ج: يتم تطبيق نفس الآلية في جميع المنافذ الجمركية.

س: ما هي المدة المحددة لتطبيق هذه الآلية على السيارات وبقية السلع؟

ج: للسيارات (2) سنتين ولبقية السلع (3) ثلاثة سنوات، ويتم احتساب هذه المدة من تاريخ دخول السلع من خارج دول المجلس إلى إحدى دول المجلس عبر أي منفذ جمركي لأي دولة خليجية.

س: هل تشمل فقط السيارات الخاصة أو على جميع السيارات بما في ذلك الشاحنات والحافلات؟

ج: تشمل جميع السيارات دون استثناء.

س: هل يتم تطبيقها على الأفراد أو على القطاع التجاري؟

ج: تنطبق هذه الآلية على الأفراد والقطاع التجاري.

س: هل تستثنى أي سلعة واردة من تطبق هذه الآلية؟

ج: لا.. لا يوجد أي استثناءات ويتم تطبيقها على جميع السلع.

س: هل يتم تطبيق (آلية التحصيل والتحويل) على جميع السلع أم السيارات فقط؟

ج: يتم تطبيقها على جميع السلع.