انتحار عروس قبل ساعات من زفافها في ظروف غامضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أقدمت فتاة عشرينية تعمل صيدلانية في الأردن، أمس الثلاثاء، على الانتحار بعد شنق نفسها بحبل غسيل بلاستيكي، قبل زفافها بساعات،وفقا للبيان.



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وقالت ذات المصادر، ان مدعي عام الزرقاء باشر التحقيق بالقضية بعد ان تبين وجود كدمات على الجثة تدل على وجود عنف.

وجرى في طب شرعي الزرقاء داخل مستشفى الأمير فيصل تشريح الجثة من قبل لجنة طبية شرعية مؤلفة من الدكتور احمد بني هاني والدكتور ابراهيم عبيدات والدكتور احمد العموش حيث تبين وجود كدمات على الجثة فيما علل سبب الوفاة الاختناق برباط ضاغط.

ذات المصادر قالت إن الفتاة مخطوبة ومن المقرر أن تتم أمس مراسم زفافها، إلا أن خلافات عائلية مع عائلة خطيبها وعائلتها قد تكون دفعت بها إلى الانتحار.