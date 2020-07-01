وذكرت مصادر أهلية من ريف الحسكة أن الجيش الأمريكي أنشأ مطارا عسكريا جديدا لتعزيز وجوده في منطقة الجزيرة السورية وذلك في المنطقة الواقعة بين قرية أم كهيف وصوامع حبوب تل علو على بعد 8 كم جنوبا بريف مدينة اليعربية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
© Sputnik . Attia Al-Attia
وأضافت المصادر أن القوات الأمريكية ومجموعات "قسد" تقوم بإدخال المعدات والمواد اللوجستية وإقامة السواتر الإسمنتية وإقامة الثكنات العسكرية وتزفيت الطريق الواصل للصوامع لتخديم القاعدة الجديدة مبينة أن مجموعات "قسد" تقوم بحراسة مشددة لمحيط الصوامع في حين تعزز القوات الأمريكية وجودها في قواعدها في منطقة الجزيرة السورية.
وفي سياق متصل أفادت مصادر أهلية لمراسل سانا بأن رتلا لقوات الجيش الأمريكي مؤلفا من 10 شاحنات محملة بتعزيزات عسكرية ولوجستية ترافقها ثماني عربات عسكرية اتجه إلى قاعدة تل بيدر بريف الحسكة الشمالي مبينا أن الرتل كان قادما من القامشلي بغية تعزيز وزيادة التحصينات ضمن القاعدة.
وأدخلت قوات الجيش الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأمريكي ينشئ مطارا عسكريا شمال شرقي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.