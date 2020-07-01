وشملت البروتوكولات والإجراءات الإضافية... بروتوكولات مدارس تعليم قيادة المركبات. بروتوكولات المعاهد التعليمية. بروتوكولات محلات ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية. بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها. بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات. بروتوكولات مراكز ضيافة وحضانات الأطفال. البروتوكولات المعدلة بروتوكولات المساجد. بروتوكولات محلات الحلاقة. بروتوكولات صالونات التجميل. بروتوكولات الطيران الداخلي والدولي. Advertisements بروتوكولات عبّارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع. بروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية. بروتوكولات سيارات الأجرة والنقل المشترك. بروتوكولات المطاعم والمقاهي. القطارات. بروتوكولات الأنشطة الرياضية الخاصة بالمراكز والصالات الرياضية، الخاصة بالتدريبات الرياضية، والخاصة بالملاعب والمنافسات الرياضية. بروتوكولات أماكن الترفيه المفتوحة. بروتوكولات الأنشطة والرحلات البحرية. بروتوكولات الصالات والمراكز الرياضية. وشددت وزارة الداخلية على استمرار الجهات المختصة في متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين. وأهابت الوزارة بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات والعمل بالركائز الأساسية للوقاية من الفيروس والمتمثلة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة حفاظا على سلامة الجميع. يذكر أنه يمكن قراءة ومعرفة كافة تفاصيل البروتوكولات عبر موقع وزارة الداخلية السعودية الإلكتروني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السعودية تعلن إجراءات احترازية إضافية لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.