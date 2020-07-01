جاء ذلك في تصريحات نشرتها قناة العربية عبر حسابها الرسمي على التويتر، وجاء فيها: "تقرير الأمم المتحدة بشأن إيران يكشف وجه نظامها الحقيقي". ​وتابع بن سلمان: "قرار السعودية بتحقيق أممي جاء لتأكيد ما نعرفه عن نظام إيران، ولإيقاف ممارسات إيران الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية". ​وختم بن سلمان: "على المجتمع الدولي منع توريد السلاح إلى إيران".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان: على المجتمع الدولي منع توريد السلاح إلى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.