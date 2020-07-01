شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية العراقية تستأنف غدا رحلاتها المباشرة إلى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النقل العراقي الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي، عن عودة استئناف الرحلات الجوية للناقل الوطني من محطة مطار بغداد الدولي إلى محطة مطار رفيق الحريري في بيروت ابتداءً من غد الخميس.

وأوضح الشبلي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم الأربعاء - أنه بعد التباحث مع الجانب اللبناني وإدارات المطارين تم الاتفاق على عودة استئناف الرحلات التجارية بين البلدين وبواقع رحلتين مجدولتين اسبوعياً على أن يتم التزام المسافرين بالاجراءات الصحية والوقائية المتبعة في البلدين.

وأكد أن أسطول الناقل الوطني أسطول لكل العراقيين يسعى لتقديم أفضل خدماته في أحنك الظروف وجميع المناسبات خدمة للصالح العام.

من جانبها، وضعت السلطات اللبنانية عدة ضوابط وشروط صحية للمسافرين الوافدين إلى لبنان ومنها استيفاء مبلغ 100 دولار عن كل مسافر مغادر من بغداد الى بيروت لإجراء فحص (PCR) الخاص بفيروس كورونا والذي سيتم في بيروت وكذلك ملء المسافر الاستمارة الصادرة من وزارة الصحة اللبنانية قبل الوصول إلى أراضيها إضافة إلى حيازة المسافر بوليصة تأمين صالحة لمدة إقامته في لبنان تغطي كافة تكاليف العلاج من وباء "كورونا" على الأراضي اللبنانية باستثناء الدبلوماسين وأفراد المنظمات الدولية.

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