شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الجبير: تقرير الأمم المتحدة يبرز صورة إيران المظلمة منذ عام 79 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي، إن تقرير الأمم المتحدة يبرز الصورة المظلمة لإيران المعروفة منذ عام 79، منوها بأن العالم يشهد السلوك العدواني المتنامي لإيران، داعيا فى الوقت ذاته النظام الإيراني التوقف عن جرائمه. وأضاف الجبير فى تصريحات نقلتها العربية اليوم، الأربعاء، أنه على المجتمع الدولي منع إيران من تطوير برامجها الباليستية.

وكان الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودى، قال إن قرار المملكة العربية السعودية بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني، وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية. وأضاف نائب وزير الدفاع السعودى: "على المجتمع الدولي منع توريد السلاح إلى إيران".