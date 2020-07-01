الحشد الشعبى العراقى ينفذ عملية دهم وتفتيش ف عدة مناطق قرب للأنبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي العراقي، تنفيذ عملية دهم وتفتيش في عدة مناطق محاذية لقاطع عمليات الأنبار.
وذكر إعلام الحشد - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الأربعاء/ - أن معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء ٣١٤، تفيد بوجود مجموعة من عناصر داعش الإرهابي في مناطق وديان عين الحلوة والمدارات والبوحمود المحاذية لعمليات الأنبار خارج قاطع المسؤولية.
وأضاف البيان، أن قوة من فوج الطوارئ والقوة النهرية في اللواء، قامت بعملية الدهم والتفتيش حيث أتمت واجبها بتحقيق كامل الأهداف.
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