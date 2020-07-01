الرجوب يبحث مع مبعوث الرئيس الروسى آفاق التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوجدانوف، آفاق التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية.

وذكرت وكالة النباء الفلسطينية (وفا)، أن جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، جرى بين الرجوب وبوجدانوف اليوم /الأربعاء/، بمبادرة من الجانب الفلسطيني.

وتم التركيز، خلال الاتصال، على أولوية استعادة الوحدة الوطنية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، من خلال إيجاد حوار بناء بين ممثلي حركتي فتح وحماس.

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