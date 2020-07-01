شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كردستان: تسجيل 6 حالات وفاة و259 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراقي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و٦ حالات وفاة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا"- أن الوفيات ارتفعت جراء فيروس "كورونا" في مدن الإقليم إلى 213 حالة، والإصابات إلى 6403.

وأشارت إلى أنها أجرت 2312 فحصًا جديدًا، مبينة أن النتائج أظهرت إصابة 259 شخصًا جديدًا بفيروس "كورونا" المستجد في جميع مناطق الإقليم، لافتة إلى شفاء 223 مصابًا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2078.

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