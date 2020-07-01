شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى العراقى :استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطة الطيران المدنى العراقى، اليوم الأربعاء ،عن استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد حتى 15 من شهر يوليو الجاري .

وذكرت سلطة الطيران في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للانباء " نينا " أن التعليق يشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد .

واكدت ان : العمل على منحها الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج ،استنــاداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة كورونا).

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