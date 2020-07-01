شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: على المجتمع الدولى منع توريد السلاح إلى إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودى، إن قرار المملكة العربية السعودية بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية.

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي، على المجتمع الدولي منع توريد السلاح إلى إيران.

وكان الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، قال إن تقرير الأمم المتحدة بشأن إيران يكشف وجه نظامها الحقيقي، وفى وقت سابق توقع السفير عبدالله المعلمى، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، تمديد حظر الأسلحة على إيران من قبل مجلس الأمن، داعيا إلى عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرا.

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، فى مؤتمر صحفى مساء الأربعاء، إن المنطقة واجهت الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية.

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كان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أكد أن النظام الإيرانى لا يستحق رفع حظر الأسلحة عنه، مشيرا إلى أن طهران لم تلتزم بالقيود الحالية، ولا يزال يرتكب انتهاكات.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"لا يستحق النظام الإيراني رفع حظر الأسلحة عنه، فهو لم يلتزم بالقيود الحالية ولا يزال يرتكب انتهاكات، لا يمكن الوثوق بإيران للتصرف كدولة مسؤولة، بينما تواصل تهديد دول أخرى ودعم النشاط الإرهابي".

ومن جهته دعا بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران والمقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر المقبل.