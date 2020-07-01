شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يبدأ تنفيذ مشروع الدعم النقدى المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارتا المالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والتنمية الاجتماعية، بالسودان في تنفيذ المرحلة التجريبية لمشروع الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية والذي تموله الحكومة الانتقالية وعدد من الشركاء بدعم فني من برنامج الاغذية العالمي والبنك الدولي.

وأعلنت الوزارتان، في بيان صحفي مشترك اليوم الاربعاء، أنه تم إرسال الدفعة الشهرية الأولى من الدعم النقدي لعدد من الأسر في منطقة سوبا غرب، في الخرطوم، بواقع ثلاثة آلاف جنيه سوداني (الدولار يعادل نحو ٥٥ جنيها في بنك السودان المركزي) للأسرة الواحدة في المرحلة التجريبية.

وتشرف على تنفيذ المشروع وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، وعدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة، وستشمل المرحلة التجريبية أيضا أربع مناطق في الخرطوم، وسيتلقى أرباب الأسر المستهدفة في هذه المناطق الدفعة الأولى من الدعم النقدي وسيتواصل لمدة عام كامل من تاريخ بدء المشروع رسميا، على أن تتم الاستفادة من نتائج المرحلة التجريبية لتعميم المشروع في النصف الثاني من هذا العام حتى يغطي بقية أنحاء السودان، بحيث يستفيد منه حوالي 32 مليون شخص، أي ما يعادل 80% من المواطنين.